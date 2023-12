Co czytali elblążanie w tym roku?

Jakie pozycje książkowe cieszyły się największą popularnością w Bibliotece Elbląskiej? Sprawdziliśmy. Czy można wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Spytaliśmy.

Zacznijmy od szczegółowych wyliczeń, wyróżniając podium w poszczególnych gatunkach książek.

Na start - biografie:

- Trzy siostry – Heather Morris – 42 wypożyczeń

- Islamskie fatum - Igor Kaczmarczyk – 36

- Sydonia: słowo się rzekło – Elżbieta Cherezińska – 35

Powieść historyczna:

- Słowik – Kristin Hannah – 69

- Głód – Joanna Jax – 68

- Wojna – Joanna Jax 66

Kryminał:

- Tajemnice Fleat House – Lucinda Riley – 89

- Rana – Wojciech Chmielarz – 64

- Terytorium – Agnieszka Pietrzyk – 62

Powieść obyczajowa:

- Siostra burzy – Lucinda Riley – 94

- Siostra cienia – Lucinda Riley – 92

- Sekret Heleny – Lucinda Riley – 91

Romans:

- Dziewczyna z Neapolu – Lucinda Riley – 63

- Zimowe Żuławy: Beata – Sylwia Kubik – 54

- Białe róże z Petersburga – Joanna Jax – 48

Sensacja:

- Gdzie śpiewają raki – Delia Owens – 69

- W pogoni za nazistą – Joanna Jax – 57

- Uśpiona – Alicja Sinicka – 56

Fantastyka:

- Krew elfów – Andrzej Sapkowski – 23

- Królowa głodu – Wojciech Chmielarz – 23

- Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli - Radek Rak - 19

Komiks:

- Szkoła latania – Janusz Christa – 133

- Heartstopper. Tom II – Alice Oseman – 17

- Minecraft. Tom I – R. Monster, S. Graley, S. Purenins – 17

- Upady bóg – Frigiel i Jean-Christophe Derrien, Minte - 17

Elblążanie czytają

Najczęściej wypożyczanymi książkami są oczywiście szkolne lektury. Spójrzmy jeszcze szybko na książki wypożyczane przez dzieci i młodzież w podziale na wiek. W przedziale 6-8 lat, 40 wypożyczeń: "Kto mieszka w lesie" Anity Głowińskiej, 9-10 lat, 52 wypożyczenia: "Dzieci z Bullerbyn" Astrid Lindgren, 11-13 lat, 96 wypożyczeń: "Lew, czarownica i stara szafa" C.S. Lewis, 14-17, 39 wypożyczeń: Rodzina Monet: skarb (Weronika Anna Marczak).

Jeśli chodzi o książki z działu popularno-naukowego najwięcej wypożyczeń miała najnowsza książka prof. Andrzeja Grotha, czyli "Elbląg: od pradziejów do współczesności". Wypożyczyło ją 30 osób, więc to najczęściej wypożyczana książka dotycząca historii, i to lokalnej.

- To książka wydana przez UM w Elblągu, a prof. Groth jest od lat związany z Biblioteką Elbląską. Książka nie trafiła do regularnej sprzedaży, była jedynie dystrybuowana przez urząd, a liczba wypożyczeń bibliotecznych pokazuje, że wiele osób chce się z nią zapoznać, bo książki nie można kupić – komentuje Aleksandra Buła. Dodaje, że wśród książek popularno-naukowych popularnością cieszą się także książki cenionej psycholożki Natalii de Barbaro, "Czuła przewodniczka" jej autorstwa była wypożyczona 29 razy. - Ostatnio wyszła kolejna jej książka, "Przędza". To książki psychologiczne, skierowane głównie do kobiet, które czytając je zrozumiały, że poza narzuconymi społecznie rolami, ważne jest również słuchanie własnych pragnień – mówi Aleksandra Buła. Wysoko są też "Chłopki: opowieść o naszych babkach" Joanny Kuciel-Frydryszak. Wypożyczyło ją 21 osób, ale...

- ... 44 osoby są ustawione w kolejce po ten tytuł. Książka jest na rynku wydawniczym absolutnym fenomenem, było już kilka dodruków, czyta ją głównie pokolenie 30-40-latków, którzy dzięki niej zrozumieli historie swoich babć, dziadków, ich trudności i życiowe traumy – wyjaśnia Aleksandra Buła. Dodaje, że zainteresowaniem cieszą się książki dotyczące Rosji i wojny pomiędzy Rosją i Ukrainą.

- Często wypożyczana jest "Pandrioszka" Krystyny Kurczab-Redlich, w której autorka porusza zagadnienia związane z rosyjską mentalnością.

Popularnością cieszą się też książki Sławomira Kopera, "plotkarskie, z życia sławnych osób". Podobnie książka "Lata" Annie Ernaux, która w ubiegłym roku dostała Nobla w dziedzinie literatury.

- Chcemy czytać książki, które zostały nagrodzone prestiżowymi laurami – komentuje Aleksandra Buła.

Spory wpływ na to, co czytają elblążanie, mają też spotkania autorskie w Bibliotece Elbląskiej. Na takim spotkaniu był Mariusz Szczygieł i jego twórczość ciągle "się czyta". Podobnie jest w przypadku Wojciecha Chmielarza.

- W literaturze pięknej chętnie czytamy książki, które wychodzą seriami. Chyba jest tu podobnie jak z serialami, jak już zaczniemy czytać, chcemy doczytać do końca, poznać całość – mówi Aleksandra Buła. Dobrym przykładem są tu książki Lucindy Riley. Podobnie jest z książkami dla dzieci, bo animacje o "Kici Koci" przekładają się na pewno na wypożyczanie książek o niej.

Wspomnijmy jeszcze o lokalnych autorach. "Wypożycza się" Sylwia Kubik z książką "Zimowe Żuławy", podobnie książki kryminalne Agnieszki Pietrzyk.

- Popularnością cieszą się też książki-poradniki, związane z psychologią, samorozwojem, tytuły w rodzaju "Jak zdobyć przyjaciół", "Jak przestać się martwić?" W tym roku dostrzegamy więcej takich wypożyczeń, chociaż psychologia jako taka cieszyła się popularnością już wcześniej – mówi Renata Milewska z Biblioteki Elbląskiej.

- Słyszy się wokół narzekania na to, że ludzie nie czytają książek – komentuje Aleksandra Buła. - Ja jednak jestem zdania, że z czytelnictwem nie jest źle, co obserwuję. Mnóstwo ludzi, w tym także młodzieży można spotkać na dużych imprezach książkowych, takich jak targi. W tym roku mieliśmy komplet osób na każdym ze spotkań autorskich. Na kiermaszu książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru też były tłumy. Poza tym czytamy w różnych formach, np. na czytnikach elektronicznych, no i słuchamy audiobooków. W bibliotece cieszą się one dużą popularnością. Dodajmy też, że książki są coraz droższe, co powoduje, że chętnie korzystamy z biblioteki. Warto zaznaczyć, że czytelnicy Biblioteki Elbląskiej mogą nam zgłaszać tytuły, które chcieliby, by znalazły się w księgozbiorze, do czego zachęcamy - przypomina Aleksandra Buła.