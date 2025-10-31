Nareszcie weekend: Halloween na lodowisku i Requiem Mozarta

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Minie zapewne pod znakiem zadumy i odwiedzin grobów bliskich, ale będzie też okazja do wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Piątek, 31 października

Czas odkurzyć maski, kapelusze czarownic i upiorne kostiumy! Już w piątek, 31 października, na Lodowisku Helena odbędzie się wyjątkowa impreza – Halloween Ice-Party. To jedyna taka ślizgawka w roku, podczas której sport i zabawa spotykają się w klimacie grozy i dobrego humoru. Początek o godz. 19.10, obowiązują bilety. Więcej szczegółów tutaj.

Niedziela, 2 listopada

Chór Cantata pod dyrekcją Marty Drózdy-Kulkowskiej, Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Michała Kręźlewskiego i Galeria El zapraszają w niedzielę, 2 listopada, na koncert, podczas którego zostanie wykonane Requiem Mozarta. W partiach solowych zaprezentują się: sopran: Karolina Zielińska, alt: Magdalena Poronin, tenor: Przemysław Radziszewski, bas: Krzysztof Bobrzecki. Koncert poprowadzi Mikołaj Ostrowski. Obowiązują bezpłatne wejściówki, które można było odebrać w Galerii EL. Początek niedzielnego koncertu o godz. 18.

Sporo będzie się też działo w sporcie, o czym piszemy tutaj.

Przypominamy też, że w związku ze Świętem Zmarłych zmieniła się organizacja ruchu wokół elbląskich cmentarzy. Na nekropolie najlepiej wybrać się komunikacją miejską, która 1 listopada jest bezpłatna.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!