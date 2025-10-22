Wybierz najlepsze hasło promujące zdrowie!

Za nami kolejny marsz Kocham Cię, Życie, który organizuje Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. Teraz przyszedł czas na konkurs na najlepsze hasło promujące zdrowie, które uczniowie elbląskich szkół prezentowali podczas wydarzenia. Które wygra? To zależy od Czytelników portElu! Zapraszamy do głosowania!

Przypomnijmy. Podczas marszu młodzież z elbląskich szkół prezentowała hasła promujące marsz i dbanie o zdrowie. Teraz wszystkie biorą udział w konkursie na stronie Elbląskiej Gazety Internetowej portEl.pl. Nasi Czytelnicy mogą głosować od dzisiaj do 7 listopada na najlepsze hasło. Za trzy najlepsze zostaną przyznane statuetki (Jabłuszko Zdrowia i Drzewko Zdrowia), a uczniowie – otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Hasła prezentujemy w dołączonej do artykułu galerii zdjęć. Jest ich aż 21! W naszej sondzie mogą oddać głos osoby, które założyły konto na portElu najpóźniej 18 października 2025 r.. Z jednego maila można oddać jeden głos. Zapraszamy do udziału!

Nagrody zostaną wręczone podczas Miejskiej Gali Wolontariatu, która odbędzie się na początku grudnia.

- Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek jest samopomocną organizacją pacjentów, skupiającą kobiety chorujące na raka piersi, istniejącą od 25 lat. Od 25 lat Elbląskie Amazonki przełamują stereotyp myślenia związanego z rakiem piersi. Jesteśmy nadzieją dla kobiet i udowodnimy, że jesteśmy nieustraszonymi wojowniczkami w walce o swoje życie i zdrowie – piszą elbląskie Amazonki na swojej stronie internetowej. Oferują swoje wsparcie, m. in. pomoc psychologiczną, kobietom dotkniętym chorobą.

To właśnie Amazonki są organizatorem konkursu we współpracy z portEl.pl Zobacz regulamin konkursu.