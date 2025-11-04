Zaczynają zbierać podpisy w sprawie kolei

Ruch Obywatelski Nowy Elbląg poinformował o rozpoczęciu zbiórki podpisów w sprawie obywatelskiego projektu uchwały dotyczącej poparcia realizacji inwestycji kolejowych w Elblągu. O jakie inwestycje chodzi?

31 października w elbląskim Urzędzie Miejskim zarejestrowano drugi w tej kadencji obywatelski projekt uchwały. Ruch Obywatelski Nowy Elbląg proponuje, aby Rada Miejska poparła apel „w sprawie realizacji strategicznych inwestycji kolejowych dla Miasta Elbląga”.

W apelu autorzy wniosku zwracają uwagę na niedostateczny poziom połączeń kolejowych pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem, co ich zdaniem jest jedną z barier rozwoju gospodarczego naszego miasta. Zwracają też uwagę na niedostateczny poziom infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami oraz konieczność uruchomienia linii po tzw. Kolei Nadzalewowej.

„W związku z potrzebą realizacji istotnych pod względem rozwoju Miasta Elbląga, elbląskiego portu oraz całego regionu strategicznych inwestycji kolejowych, zwracamy się z apelem o uwzględnienie i priorytetowe potraktowanie następujących inwestycji” - czytamy w apelu zamieszczonym do projektu uchwały.

Wzmiankowane inwestycje to budowa bezpośredniej linii kolejowej Elbląg – Nowy Dwór Gdański – Gdańsk w ramach inicjatywy „Kolej przez Żuławy”. O tej inicjatywie pisaliśmy m.in. tutaj. Druga inwestycja to modernizacja elbląskiego dworca ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uchwałodawcy proponują m.in. montaż wind. Ostatnią propozycją jest modernizacja i reaktywacja tzw. Kolei Nadzalewowej.

„Realizacja powyższych inwestycji niesie za sobą liczne korzyści gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Apelujemy o podjęcie zdecydowanych działań oraz zapewnienie środków finansowych na realizację tych strategicznych projektów, które są niezbędne dla dalszego rozwoju naszego miasta i regionu” - czytamy w apelu.

Do tego, aby Rada Miejska zajęła się obywatelskim projektem uchwały, potrzeba 300 podpisów mieszkańców popierających uchwałę. Ruch Obywatelski „Nowy Elbląg” o miejscach zbierania podpisów będzie informował w swoich mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że wniesiony przez Ruch Obywatelski Nowy Elbląg projekt jest trzecim obywatelskim projektem uchwały. Poprzednie: w sprawie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 i w sprawie referendum o migrantach nie zdobyły większości wśród elbląskich radnych. Czy za trzecim razem radni opowiedzą się za inicjatywą mieszkańców, przekonamy się za kilka miesięcy. Najpierw inicjatorzy muszą zebrać podpisy.