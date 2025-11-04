UWAGA!

Zaczynają zbierać podpisy w sprawie kolei

 Elbląg, Zaczynają zbierać podpisy w sprawie kolei
fot. Wiktor Olzak (arch. portEl.pl)

Ruch Obywatelski Nowy Elbląg poinformował o rozpoczęciu zbiórki podpisów w sprawie obywatelskiego projektu uchwały dotyczącej poparcia realizacji inwestycji kolejowych w Elblągu. O jakie inwestycje chodzi?

31 października w elbląskim Urzędzie Miejskim zarejestrowano drugi w tej kadencji obywatelski projekt uchwały. Ruch Obywatelski Nowy Elbląg proponuje, aby Rada Miejska poparła apel „w sprawie realizacji strategicznych inwestycji kolejowych dla Miasta Elbląga”.

W apelu autorzy wniosku zwracają uwagę na niedostateczny poziom połączeń kolejowych pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem, co ich zdaniem jest jedną z barier rozwoju gospodarczego naszego miasta. Zwracają też uwagę na niedostateczny poziom infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami oraz konieczność uruchomienia linii po tzw. Kolei Nadzalewowej.

„W związku z potrzebą realizacji istotnych pod względem rozwoju Miasta Elbląga, elbląskiego portu oraz całego regionu strategicznych inwestycji kolejowych, zwracamy się z apelem o uwzględnienie i priorytetowe potraktowanie następujących inwestycji” - czytamy w apelu zamieszczonym do projektu uchwały.

Wzmiankowane inwestycje to budowa bezpośredniej linii kolejowej Elbląg – Nowy Dwór Gdański – Gdańsk w ramach inicjatywy „Kolej przez Żuławy”. O tej inicjatywie pisaliśmy m.in. tutaj. Druga inwestycja to modernizacja elbląskiego dworca ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uchwałodawcy proponują m.in. montaż wind. Ostatnią propozycją jest modernizacja i reaktywacja tzw. Kolei Nadzalewowej.

„Realizacja powyższych inwestycji niesie za sobą liczne korzyści gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Apelujemy o podjęcie zdecydowanych działań oraz zapewnienie środków finansowych na realizację tych strategicznych projektów, które są niezbędne dla dalszego rozwoju naszego miasta i regionu” - czytamy w apelu.

Do tego, aby Rada Miejska zajęła się obywatelskim projektem uchwały, potrzeba 300 podpisów mieszkańców popierających uchwałę. Ruch Obywatelski „Nowy Elbląg” o miejscach zbierania podpisów będzie informował w swoich mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że wniesiony przez Ruch Obywatelski Nowy Elbląg projekt jest trzecim obywatelskim projektem uchwały. Poprzednie: w sprawie budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 i w sprawie referendum o migrantach nie zdobyły większości wśród elbląskich radnych. Czy za trzecim razem radni opowiedzą się za inicjatywą mieszkańców, przekonamy się za kilka miesięcy. Najpierw inicjatorzy muszą zebrać podpisy.

SM

  • Tak ! Tylko " nadzalewowa letnia ", jak kiedyś, wagony towarowe bez drzwi i z deską, żeby nikt nie wypadł, no i można było siedzieć na podłodze i machać nogami....
  • Kolejny durny pomysł. Zajmijcie się swoim miastem i okolicą, a nie Gdańskiem i jego potrzebami. Po pierwsze Elbląg, po drugie kolej nad zalewowa
  • Dawtona odda działkę i będzie kasa na kolej. Brawo PO a PiS to historia i pieśń przeszłości.
  • Dobry pomysł, popieram
  • Marzenia ściętej głowy. Zejdźcie na ziemie, to jest Elbląg, to Olsztyn decyduje kto co gdzie i jak. Nic się nie zmieni dopóki Olsztyn będzie dla siebie chapał kasę.
  • To też trzeba zmienić i zainicjować w końcu województwo ŻUŁAWSKIE czyli Żuławy Wiślane ze stolicą w Elblągu!!! Tu nie ma co się zastanawiać tylko działać!!! Nie rozumiem jak przez ponad dwadzieścia lat mieszkańcy z podkulonym ogonem znoszą tę niedobra sytuację. Nic dziwnego że Olsztyn z nas sie śmieje i ma nas na biednego i osieroconego sąsiada. Zresztą Gdańsk o Elblągu myśli podobnie jak identycznie
  • Do Gdańska popieram jak najbardziej, ale w dzisiejszych czasach kolej nadzalewowa nie ma racji bytu. Lepiej zrobić w jej miejscu ścieżkę rowerową, która byłaby hitem wśród tras rowerowych w Polsce. Aż trudno uwierzyć, że nie mamy takiej trasy nad Zalewem. Jest tylko bardzo niebezpieczna droga 503.W wielu miejscach tak urokliwe trasy pobudziły znacznie lokalną turystykę, zwiększając ją o średnio 30%.
  • Super i kolej na osiedle Nad Jarem !
  • Typie, 30 minut do Gdańska pociągiem to idealna sytuacja względem dużo większego i żyjącego rynku pracy. To się musi udać.
  • Jestem za tą inicjatywa. Młodzi to wasza przyszłość
  • @weś_nie_opowiadaj - Jest taki plan kolei metropolitalnej z Elbląga przez Nowy Dwór Gdański z jedną stacją do Gdańska w 20 lub mniej minut. Tylko trzeba mieć pieniądze.
  • chory pomysł!!!!!
