Budowa nowego źródła ciepła w Elblągu na finiszu

Do elektrociepłowni Energa Kogeneracji przy ul. Elektrycznej dotarły trzy silniki gazowe i generatory, które będą tworzyć nowe źródło kogeneracyjne do produkcji ciepła i prądu. Do końca roku urządzenia mają być zamontowane, po czym rozpocznie się rozruch technologiczny całej inwestycji. Jej przekazanie do użytku planowane jest w czwartym kwartale 2026 roku. Zobacz film.

Energa Kogeneracja, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, stawia ostatni niezbędny element dotyczący produkcji ciepła w kogeneracji, które zasilać będzie elbląskie mieszkania i firmy. Na teren zakładu przetransportowano właśnie trzy silniki gazowe o mocy cieplnej 10 MWt i elektrycznej 10 MWe każdy, a także generatory – kluczowe urządzenia dla budowanego układu kogeneracyjnego.

- Układy kogeneracyjne charakteryzują się znacznie wyższą sprawnością oraz niższym wskaźnikiem zużycia paliwa gazowego od instalacji, które produkowałyby energię elektryczną i cieplną oddzielnie. Pozwalają też na optymalizację biznesową elektrociepłowni - nie są one ograniczane lokalnym charakterem dostaw ciepła, mogąc sprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną na warunkach rynkowych – informuje Grupa Energa. - Sercem układu kogeneracyjnego w Elblągu będą 20-cylindrowe silniki gazowe, które podczas pracy wytworzą energię mechaniczną, a jednocześnie stanowić będą źródło ciepła odzyskiwanego ze spalin powstałych ze spalania gazu ziemnego oraz z układów chłodzenia korpusu silników, oleju smarnego i turbosprężarek powietrza. Energia mechaniczna dzięki generatorom zamieniona zostanie na elektryczną, natomiast ciepło, poprzez wymienniki ciepła, będzie wprowadzane do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Silniki gazowe przyjechały do Elbląga z Bergen. Były transportowane drogą morską do portu w Gdańsku, skąd przy użyciu specjalnych platform siodłowych przejechały trasą S7. Generatory przyjechały drogą lądową z Włoch, również na specjalnych platformach.

Montaż komina układu kogeneracyjnego w EC Elbląg (fot. Grupa Energa)

- Do końca tego roku sfinalizowany zostanie montaż wszystkich trzech silników na przeznaczonych specjalnie dla nich fundamentach znajdujących się w budynku kogeneracji. Następnie rozpoczną się prace technologiczne polegające na integracji instalacji silników kogeneracyjnych z układami technologicznymi Elektrociepłowni. Oprócz dostaw kluczowych urządzeń układu kogeneracyjnego, aktualnie finalizowane jest wznoszenie budynków, które pomieszczą zarówno same silniki, jak też urządzenia towarzyszące i infrastrukturę pomocniczą. Zamontowany został m.in. mierzący 40 m komin. Generalny wykonawca realizuje obecnie stropy, ściany i posadzki głównych budynków, aby umożliwić montaże elektryczne i technologiczne. Sukcesywnie dostarczane są urządzenia i instalacje technologiczne – informuje Grupa Energa.

Przekazanie całego układu kogeneracyjnego do eksploatacji planowane jest w czwartym kwartale 2026 roku.

Przypomnijmy, że od 2022 roku Energa Kogeneracja uruchomiła kotłownię rezerwowo-szcyztową o mocy 114 MWt, działa też blog biomasowy o mocy cieplnej 42 MWt i elektrycznej 25 MWe. Jako źródło awaryjne do 2029 roku pozostaje w dyspozycji kocioł węglowy o mocy cieplnej obniżony do 50 MWt.

Energa Kogeneracja dostarcza około 80 procent potrzebnej Elblągowi energii cieplnej.