Podróż bohatera – opowiedz swoją historię: warsztaty storytellingowe

17 października, o godz. 10:00 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na wyjątkowe warsztaty storytellingowe z Adelą Paciorek – certyfikowaną mówczynię organizacji Toastmasters International, pasjonatką opowiadania historii i autorkę powieści fantasy „Słońce Illnorów”, której premiera planowana jest na koniec tego roku. Obowiązują zapisy.

Podczas zajęć uczestnicy poznają podróż bohatera (monomit) – jedną z najbardziej znanych struktur wykorzystywanych do budowania opowieści. Wspólnie przeanalizujemy ją na przykładzie animacji Disneya „Herkules”, a następnie wykorzystamy poznane zasady w praktyce, tworząc własną krótką historię.

Porozmawiamy również o archetypach i poznamy sześć ich rodzajów, które mogą pomóc w tworzeniu ciekawych i angażujących opowieści.

Warsztaty będą okazją do rozwijania kreatywności, umiejętności planowania i analizowania, a także do wzmacniania poczucia sprawczości poprzez samodzielne tworzenie historii.

Wiek uczestników: 15+

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3–7

tel. 55 625 60 32

elkamerа@bibliotekaelblaska.pl

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Książka nas łączy 2. W krainie słów i obrazów”, dofinansowanego przez MKiDN z programu Kultura Dostępna 2026.