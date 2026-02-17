UWAGA!

Pozytywka. Biblioteka po remoncie zachęca do spotkań

 Elbląg, Pozytywka. Biblioteka po remoncie zachęca do spotkań
(fot. Anna Dembińska)

Dzisiaj (17 lutego), po kilkumiesięcznym remoncie, Czytelników do zmodernizowanych wnętrz zaprosiła filia nr 3 Biblioteki Elbląskiej przy Al. Piłsudskiego. Od teraz to „Pozytywka”, która ma być nie tylko biblioteką, ale także miejscem spotkań. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

Dlaczego „Pozytywka”? Bo ma budzić pozytywne emocje – tłumaczą pracownicy biblioteki. Nazwę wymyśliła wicedyrektor Biblioteki Elbląskiej Anna Kaźmierska.

– Nazwa nawiązuje zarówno do postaci detektywa Pozytywki z książek Grzegorza Kasdepke, którego będziemy wkrótce u nas gościć, ale też do pozytywnych emocji, które ma biblioteka budzić. Nawiązuje też do instrumentu – pozytywki – który kojarzy nam się z dzieciństwem – wyjaśnia Jolanta Karmowska, kierownik filii nr 3 Biblioteki Elbląskiej przy al. Piłsudskiego.

Remont filii trwał od połowy listopada i kosztował prawie 600 tys. zł. Biblioteka otrzymała na niego dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz elbląskiego samorządu.

  Elbląg, Pozytywka. Biblioteka po remoncie zachęca do spotkań
(fot. Anna Dembińska)

- Miasto wspiera remonty bibliotek, bo chce, by wyglądały na poziomie wieku, w którym żyjemy. By zachęcały wszystkich, którzy uznali, że książka i słowo pisane do relikt przeszłości, zauważyli, że tak nie jest. Zaciekawić dzisiaj kogoś to trudna sprawa, ale w bibliotece taki czar się dzieje – mówiła podczas otwarcia filii Grażyna Kluge, przewodnicząca Rady Miejskiej w Elblągu.

Filia przeszła całkowitą metamorfozę, oferując po remoncie wydzielone strefy dla Czytelników w różnym wieku – dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Jest tu strefa spotkań, zabawy, wypoczynku, a także mała galeria, w której będą prezentowane prace elbląskich twórców. Uwagę zwraca budka akustyczna, w której można w ciszy odrabiać lekcje lub pracować nad różnymi projektami oraz huśtawki, które mają integrować małe grupy.

– Chodzi o to, by usiąść koło siebie, porozmawiać, poczytać. Obok jest kolekcja komiksów, którą będziemy poszerzać. Mamy nadzieję, że to przyciągnie młodzież, ale oczywiście huśtawka społeczna będzie też służyła dorosłym jak i małym dzieciom, które będą tu przychodzić z rodzicami – dodaje Jolanta Karmowska.

- W Polsce potrzeba nam miejsc, w których ludzie mogą się po prostu spotykać. Bez eventu czy biletu. Warto pomyśleć o tym, czy nie warto robić więcej takich miejsc, by po prostu tworzyć i integrować społeczeństwo. Może w budżecie obywatelskim takie inicjatywy mogłyby się pojawić. Miejsca, które chcą nie tylko przyjąć czytelnika, ale kogoś, kto po prostu chce najzwyczajniej świecie przyjść, pogadać. To jest w obecnych czasach bardzo ważne, bo przestajemy funkcjonować jako społeczeństwo. Zamykamy się w sobie, siedząc w Internecie – mówi Jacek Nowiński, dyrektor Biblioteki Elbląskiej, dodając że „Pozytywka” ma pełnić funkcję miejsca spotkań mieszkańców w różnym wieku.

RG

A moim zdaniem...

