4 miliony złotych na szpitalne lądowisko

Wojewódzki Szpital Zespolony zmodernizuje lądowisko dla helikopterów. Nowe rozwiązania poprawią warunki startów i lądowań i umożliwią transport medyczny także w nocy i przy ograniczonej widoczności.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. "Modernizacja lądowiska Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu" w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji lądowisk dla śmigłowców przy szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych.

Projekt „Modernizacja lądowiska Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu” to przedsięwzięcie, którego istotą jest realne wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu. Modernizacja lądowiska umożliwi prowadzenie operacji HEMS (szybki transport medyczny i pomoc w stanach zagrożenia życia) także w porze nocnej oraz w warunkach ograniczonej widoczności, dzięki czemu śmigłowce ratunkowe będą mogły docierać do pacjentów szybciej i bez względu na porę dnia czy niesprzyjające warunki atmosferyczne. W sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia czas ma znaczenie fundamentalne – każda minuta może decydować o ludzkim losie.

Unowocześniona infrastruktura zwiększy poziom bezpieczeństwa zarówno dla załóg śmigłowców, jak i dla personelu medycznego oraz transportowanych pacjentów. Lepsze warunki startów i lądowań ograniczą ryzyko zdarzeń niepożądanych, podnosząc standard realizowanych działań ratowniczych.

Projekt zapewni również pełną zgodność lądowiska z aktualnymi wymaganiami prawnymi, co stanowi niezbędny warunek dalszego funkcjonowania lotniczego transportu medycznego przy szpitalu. Tym samym inwestycja nie tylko odpowiada na współczesne standardy techniczne, lecz także gwarantuje trwałość i stabilność systemu ratownictwa. Kwota przyznanego dofinansowania to 4 mln zł.