Tymczasowy most w ciągu ul. Wapiennej

W ciągu ul. Wapiennej powstanie most tymczasowy, który umożliwi przejazd kierowcom na czas remontu i wyłączenia z ruchu Mostu Kardynała Wyszyńskiego. Objazdy czekają mieszkańców po wakacjach.

Jak już informowaliśmy, przebudowa Mostu Kardynała Wyszyńskiego i budowa mostu tymczasowego ma kosztować w sumie 14 mln zł. Prace mają rozpocząć się na przełomie sierpnia i września i zakończyć najpóźniej do końca kwietnia 2027 roku. Kierowcy przez około osiem miesięcy będą musieli korzystać z objazdów.

Jak się dowiedzieliśmy, tymczasowy most na rzece Elbląg ma powstać na wysokości ul. Wapiennej. Będzie jednokierunkowy, zapewniając dojazd do miasta od strony Wyspy Spichrzów. Wyjazd z miasta ma się odbywać przez Most Niski, który jest obecnie wyłączony z ruchu aut. Ten tymczasowy objazd ma dotyczyć tylko aut osobowych, co potwierdził nam Urząd Miejski, odpowiadając na nasze pytania w tej sprawie. Ciężarówki mają jeździć przez Trasę Unii Europejskiej.

- Projekt przeprawy tymczasowej jest aktualnie procedowany. Szczegóły techniczne będą możliwe do podania po uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń. Co do organizacji ruchu na czas trwania prac, to faktycznie wstępne założenia są takie, aby most tymczasowy powstał w ciągu ul. Wapiennej dla aut osobowych i aby obowiązywał na nim ruch jednokierunkowy w kierunku miasta. Ruch w kierunku wyjazdu z miasta planowany jest przez Most Niski. Dla samochodów ciężarowych tak, jak w tej chwili obowiązywałby objazd przez Trasę Unii Europejskiej. Ostateczny projekt organizacji ruchu zostanie przygotowany przez wykonawcę i po jego akceptacji zostanie przedstawiony mieszkańcom – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego Biura Prezydenta Elbląga.

Z naszych informacji wynika, że most tymczasowy o konstrukcji stalowej będzie miał prześwit większy niż Most Niski i Wysoki, co oznacza że nie powinien być dużym utrudnieniem dla żeglugi. Zbuduje go firma Primost Serwis z Będzina, która wygrała przetarg w tej sprawie. Z kolei remontem Mostu Kardynała Wyszyńskiego zajmie się STRABAG z Pruszkowa, który wzmocni konstrukcję mostu, przebuduje jego przyczółki, naprawi i zabezpieczy elementy betonowe, wymieni nawierzchnię, izolację, odwodni obiekt, zmodernizuje bariery i balustrady oraz oświetlenie.