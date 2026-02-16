Plan jest, jego realizacja musi jednak poczekać

Pięć lat temu lokalny przedsiębiorca kupił przy Alei Grunwaldzkiej działkę zabudowaną nieruchomością. Wcześniej mieścił się w nim dyskont „Biedronka”, potem siedzibę miała Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego. Od czasu zmiany właściciela budynek stoi pusty. Jakie plany z nim związane ma właściciel? - pytają nasi Czytelnicy. Sprawdziliśmy. Zdjęcia.

Przypomnijmy, że nieruchomość kupił lokalny przedsiębiorca Zbigniew Małecki, prezes spółki Energosystem. Jak podkreśla, sporo środków już zainwestował w budynek, ale jego biznesowe plany muszą jeszcze trochę poczekać.

- Myślałem o otwarciu w nim dobrej, sieciowej siłowni, bądź też gabinetów lekarskich. Obiekt jest już w środku wydrenowany - wszystkie okładziny wewnętrzne zostały zdjęte, mamy po prostu „żywy” beton. We wnętrzu nie ma śladu po tym, co było wcześniej. Obecnie jest to ok 1200 m2 powierzchni. Nakłady jakie ponoszę obecnie to kilkadziesiąt tysięcy rocznie – wyjaśnia przedsiębiorca.

Co tym planom przeszkadza? Jak zaznacza właściciel obiektu, jego konstrukcja architektoniczna jest z lat 50. ubiegłego wieku i wymaga w tym zakresie odświeżenia.

- Trzeba by tę bryłę usystematyzować, czyli jej dół wyciągnąć trochę do przodu. No to prawo budowlane teraz nie pozwala, dlatego, że bylibyśmy zbyt blisko komórek – wskazuje przedsiębiorca.

Komórki – to po prostu pomieszczenia gospodarcze przynależne do sąsiednich ZBK-owskich budynków.

- Gdyby miasto, powiedzmy, wyburzyło te komórki, a sprzedało część tej ziemi, a chętnie bym ją odkupił – mówi przedsiębiorca.

Jednak jak nas poinformował Urząd Miejski w Elblągu, sąsiednie działki nie są przeznaczone do zbycia.

- Obecnie działki nr 485/1 i 485/2 w obr. 16 nie są przeznaczone do zbycia. Wymienione działki znajdują się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Wschód w Elblągu – informuje Joanna Urbaniak, kierownik referatu prasowego w Biurze Prezydenta Elbląga

Działka 485/1 znajduje się na terenie usług komercyjnych. Działka 485/2 znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jak podkreśla przedsiębiorca, planuje on podjąć negocjacje z Urzędem Miejskim w Elblągu w sprawie odkupienia części sąsiedniej działki.