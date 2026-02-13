Nareszcie weekend: Walentynki, Dzień Kota, warsztaty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych zaprasza na Koncerty Walentynkowe, ostatni zaplanowano na 13 lutego. W repertuarze znane utwory muzyki rozrywkowej, polskiej jak i zagranicznej, w nowatorskich i nietuzinkowych aranżacjach Pauliny Sadło, Michała Korsaka i Dawida Baranowskiego. Więcej tutaj.

Czym było sacrum dla dawnych Prusów? Jak zmieniało się oblicze świątyń wraz z nadejściem gotyku, reformacji i baroku? I jak dziś wygląda duchowa mapa Warmii i Mazur? Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" zaprasza na multimedialną wystawę pt. „Sacrum. Opowieść o kościołach Warmii i Mazur", której wernisaż odbędzie się w piątek, 13 lutego o godz. 18.00. Wstęp wolny. Wystawie towarzyszą m. in. wykłady, a 14 i 15 lutego rodzinne warsztaty.

Galeria EL również zaprasza na kolejne warsztaty. Odbędą się 14 lutego pod hasłem Miłość, sztuka i odrobina całej reszty.

Już 14 lutego rozegrany zostanie jeden z dwóch ostatnich meczów domowych rundy zasadniczej w I lidze hokeja na lodzie. Tego dnia spotykamy się na lodowisku "HELENA" w Elblągu. To spotkanie wyróżni się na tle innych wydarzeń w hali, oferując znacznie więcej niż tylko sportowe emocje. Zapraszamy wszystkich kibiców Fudeko GAS Gdańsk do udziału w walentynkowej edycji akcji Teddy Bear Toss, popularnej na lodowiskach na całym świecie!

Również 14 lutego odbędą się również walentynkowe warsztaty uważnej fotografii. Gdzie? W siedzibie Nadleśnictwa Elbląg. Obowiązują zapisy, szczegóły tutaj.

- Zapraszamy na Dzień Kota w schronisku. Przyjdź, zakochaj się, adoptuj - informują OTOZ Animals Elbląg i Kocia Kawiarnia Markicia. Wydarzenie odbędzie się 15 lutego w godz. 11-14 w schronisku przy Królewieckiej 233. Więcej tutaj.

- Serdecznie zapraszamy na akordeonowy recital braci Aleksandra i Sergiusza, pochodzących z Białorusi - informują z kolei franciszkanie. Koncert odbędzie się w Auli Domu im. o. Klimuszki 15 lutego o 13.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!