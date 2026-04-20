W poniedziałek, 27 kwietnia, o godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się promocja XXXIV tomu Rocznika Elbląskiego. To wydawnictwo zawierające artykuły o dawnej, jak i nowszej historii regionu. Podczas spotkania laudację wygłosi dr Aleksandra Girsztowt-Biskup. Wstęp wolny.

W najnowszym numerze w kategorii artykuły znajdują się teksty naukowe:

- Wiesława Niedziałkowskiego pt. Metoda historyczno-krytyczna Maxa Toeppena i historia Kwidzyna w świetle jego monografii „Geschichte der Stadt Marienwerder und ihrer Kunstbauten“;

- Jerzego Domino pt. Współczesna architektura sakralna w Elblągu;

- prof. Bolesława Hajduka pt. Z działalności morskich portów handlowych w Gdańsku, Gdyni i Elblągu w czasie drugiej wojny światowej;

- dr. Arkadiusza Wełniaka pt. Państwowy Urząd Repatriacyjny w Elblągu (1945-1950). Charakterystyka i zarys działalności.

W dziale recenzje i omówienia umieszczona została recenzja książki Arkadiusza Wełniaka „I wtedy przyszli Polacy… Ludność miasta i powiatu Elbląg w latach 1945-1950”, napisana przez prof. Marka Stażewskiego. W dziale sprawozdania zamieszczono trzy sprawozdania dotyczące wybranych wydarzeń kulturalno-naukowych, jakie miały miejsce w Elblągu w 2025 roku oraz dodatkowo sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Elblągu. Ich autorami są: Aleksandra Buła, dr Aleksandra Girsztowt-Biskup, dr Elżbieta Paprocka. Rocznik zawiera także dwa wspomnienia. Pierwsze, poświęcone zmarłemu w 2024 roku Stanisławowi Tymowi, zostało przygotowane przez Alicję Bednarczuk. Drugie dotyczy wieloletniego dyrektora spółki Tramwaje Elbląskiej Bogdana Kalińskiego i zostało przygotowane przez elbląskiego regionalistę Juliusza Marka.

„Rocznik Elbląski” ukazuje się od 1961 r. i jest najstarszym elbląskim periodykiem naukowym. Czasopismo wydawane jest przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu. Teksty publikowane w „Roczniku” dotyczą historii i dziedzin pokrewnych, w aspekcie terytorialnym koncentrują się na Elblągu i okolicach. Nad całością czuwa komitet redakcyjny pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Grotha.

Periodyk zostanie w najbliższym czasie zdigitalizowany i udostępniony czytelnikom na stronach Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.