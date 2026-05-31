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Z Kresów do Elbląga. Inżynier, który stworzył szkołę z ruin

 Elbląg, Pierwsza klasa maturalna, Kazimierz Mościcki trzeci od prawej w pierwszym rzędzie, arch. szkoły
Pierwsza klasa maturalna, Kazimierz Mościcki trzeci od prawej w pierwszym rzędzie, arch. szkoły

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym 80-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu. Z tej okazji będziemy na naszych łamach prezentować artykuły dotyczące "Mechanika", jednocześnie zachęcając Czytelników do dzielenia się swoimi historiami związanymi ze szkołą. Zobacz archiwalne zdjęcia.

Rzecz o Kazimierzu Mościckim – pierwszym dyrektorze Technikum Mechanicznego w Elblągu

Historia Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu rozpoczyna się od nazwiska człowieka, który połączył kresowe doświadczenie, przedwojenną klasę inżyniera i powojenną determinację budowniczego, czyli inżyniera Kazimierza Mościckiego (1886–1949) – założyciela i pierwszego dyrektora Państwowego Liceum Technicznego, przekształconego później w Technikum Mechaniczne.

Urodził się 4 października 1886 roku w Słobodzie Rungurskiej koło Kołomyi ówczesnej austriackiej Galicji, zwanej Kolomeą. Był inżynierem naftowcem pracującym w latach 1924–1939 w polskim zagłębiu naftowym w Samborze, Borysławiu i Drohobyczu. Jeździł samochodem marki Tatra – co w międzywojennej Polsce było symbolem nowoczesności i zawodowego prestiżu. Czas wojny był bardzo trudny dla jego rodziny, która przeniosła się do Warszawy. Córka Barbara zginęła w obozie Gross-Rosen, syn Tomasz – żołnierz podziemia – trafił do Mauthausen i Gross-Rosen po Powstaniu Warszawskim.

W 1945 roku Kazimierz Mościcki przybył z żoną i synem do Elbląga – miasta zniszczonego wojną, wymagającego odbudowy niemal od podstaw. Już w 1946 roku podjął się uruchomienia Wodociągów Miejskich, obejmując funkcję kierownika technicznego. Równolegle podjął się jeszcze trudniejszego zadania – stworzenia od podstaw placówki kształcenia technicznego. 1 listopada 1946 roku rozpoczęło działalność Państwowe Liceum Techniczne w budynku przy ul. Pocztowej (dzisiejsze I LO). Szkołę formalnie powołało do życia Zarządzenie Ministra Oświaty z 16 sierpnia 1947 roku. Warunki były skrajnie trudne – brak ogrzewania, brak podręczników, brak wyposażenia. Nauka odbywała się wieczorami, a pierwsza klasa liczyła 32 dorosłych uczniów.

W roku szkolnym 1948/49 szkołę ukończyło 21 pierwszych maturzystów, m.in.: Ludwik, Czystawa, Alfred Petrycki, Mieczysław Pentka, których wychowawca był Zdzisław Owczarski. W 1948 roku placówkę przeniesiono do budynku przy ul. Długiej 39 (obecnie ul. J. A. Komeńskiego).

  Elbląg, Kazimierz Mościcki, arch. szkoły
Kazimierz Mościcki, arch. szkoły

Kazimierz Mościcki był poliglotą. Znał dobrze języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski. Budził powszechny szacunek swą olbrzymią wiedzą i sposobem bycia. Był rzeczoznawcą naftowym, prowadził kursy samochodowe, wydał kilka podręczników dla kierowców oraz motoryzacyjnych. Przyjaźnił się m.in. z rodziną inżyniera Michała Rosnowskiego, także wykładowcy w Technikum Mechanicznym i pracownikiem czołowej elbląskiej firmy ZAMECH. Razem współtworzyli środowisko technicznej inteligencji powojennego Elbląga. Był człowiekiem „z klasą przedwojennego inżyniera” – nosił melonik, garnitur z muszką i dojeżdżał do pracy powozem z fiakrem. Budził powszechny szacunek ogromną wiedzą i sposobem bycia.

Mimo że był dyrektorem zaledwie trzy lata, stworzył fundament pod rozwój szkoły, która w 1959 roku stała się Technikum Mechanicznym. We wrześniu 1949 roku w budynku funkcjonowały już trzy szkoły techniczne. To dowód, jak dynamicznie rozwijała się jego inicjatywa. Z powodu złego stanu zdrowia złożył rezygnację z funkcji dyrektora 31 sierpnia 1949 roku.

Zmarł w Elblągu 10 października 1949 roku. Jego żona i syn przeprowadzili się do Warszawy. Syn ukończył szkołę teatralną i grał w teatrze Ziemi Mazowieckiej oraz filmie. W 1975 roku zginął tragicznie w Warszawie. Pani Mościcka zmarła w 1969 roku.

Inżynier Kazimierz Mościcki spoczywa na cmentarzu Agrikola, gdzie w 2006 roku absolwenci pierwszych roczników umieścili tablicę pamiątkową w uznaniu dla swojego Dyrektora. Dziś, gdy Zespół Szkół Mechanicznych świętuje kolejne jubileusze, warto pamiętać, że jego początki nie były ani łatwe, ani oczywiste. Szkoła powstała z determinacji człowieka wierzącego, że wiedza techniczna jest fundamentem odbudowy kraju. Kazimierz Mościcki nie tylko założył szkołę. On dał jej ducha – ducha profesjonalizmu, odpowiedzialności i szacunku dla zawodu inżyniera. A każda kolejna matura, każdy absolwent „Mechanika”, jest żywym świadectwem tamtej decyzji z 1946 roku.

 

Materiał zredagowano na podstawie tekstu, który 6 grudnia 2024 r. napisał Kazimierz Rożen.


A moim zdaniem...

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Z Kresów do Elbląga. Inżynier, który stworzył szkołę z ruin
Z Kresów do Elbląga. Inżynier, który stworzył szkołę z ruin
Z Kresów do Elbląga. Inżynier, który stworzył szkołę z ruin
Z Kresów do Elbląga. Inżynier, który stworzył szkołę z ruin

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