Stanisława Filipowicza życie między wierszami – spotkanie poświęcone pamięci poety w 30. rocznicę śmierci

We wtorek, 9 czerwca, o godz. 18 w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie poświęcone Stanisławowi Filipowiczowi – poecie z Powiśla, w 30. rocznicę jego śmierci. W programie m.in. promocja tomiku „Pamięć skaleczona. Wiersze wybrane” oraz opowieści Adama Zielonki – wydawcy jubileuszowego wyboru wierszy. Wstęp wolny.

O życiu i twórczości pisarza opowie Adam Zielonka, wydawca książki i pomysłodawca projektu "FILIPOWICZ 3.0". W trakcie spotkania:

- dowiecie się między innymi, jak poezja Filipowicza trafiła pod islandzkie strzechy, czy twórca był dalekim krewnym Adama Mickiewicza i co połączyło go ze Szkocją oraz czy otarł się o literackiego Nobla;

- będzie ponadto opowieść o gdańskich protoplastach Peaky Blinders, czyli gangu Bosych Antków i o tym, jak wody Wilii zmieszały się z wodami Dzierzgonki;

- usłyszycie o najlepszym sportowcu wśród poetów i najlepszym poecie wśród sportowców oraz odkryjecie prawdę o tym, czy papież Jan Paweł II chciał zapalić świeczkę na grobie Filipowicza;

- przekonacie się, czy poeta to kłamca, który zawsze mówi prawdę oraz ile ważą słowa nienapisanych wierszy.

Zapraszamy miłośników literatury, a zwłaszcza poezji. Tych, którzy znali Stanisława Filipowicza i tych, którzy dopiero chcieliby poznać jego twórczość.