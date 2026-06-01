Kamienica przy Garbary ponownie pod młotek

 Elbląg, W narożnej kamienicy przy ul. Garbary mieściła się przez lata Izba Kontroli Skarbowej
Po dwóch latach przerwy władze miasta ponownie spróbują sprzedać zabytkową kamienicę przy ul. Garbary, w której przez lata funkcjonował Urząd Kontroli Skarbowej. Cena? Ponad 4 mln zł.

Pierwszy przetarg na sprzedaż kamienicy odbył się w 2024 roku, ale nie znalazł się żaden chętny kupiec. Wówczas jej wartość rzeczoznawca wycenił na 3 mln 565 tys. zł (nieruchomość nie jest objęta podatkiem VAT). Po dwóch latach wartość nieruchomości wzrosła do 4,2 mln zł, w tym 3,7 mln to wartość budynku, 142 tys. grunt pod nim, a prawie 270 to wartość sąsiedniej niezabudowanej działki. Decyzję o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż podjął prezydent Elbląga Michał Missan w jednym z najnowszych zarządzeń, nie ma jeszcze terminu przetargu.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części miasta, kamienica może być przeznaczona na mieszkania oraz nieuciążliwe usługi, w szczególności związane z handlem, działalnością biurową czy gastronomiczną.

Trzykondygnacyjna kamienica została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku. Ma 906 m kw. powierzchni użytkowej. Przed wojną mieścił się tu wice konsulat Królestwa Danii. Gdy powstało województwo elbląskie, swoją siedzibę miało tu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, w ostatnim czasie działał tu Urząd Kontroli Skarbowej. Od 1991 roku budynek jest objęty ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, więc potencjalny nabywca będzie musiał uzyskać jego zgodę na jakiekolwiek prace budowlane.

Przypomnijmy, że Elbląg stał się właścicielem kamienicy po Urzędzie Kontroli Skarbowej w 2020 roku, wymieniając ją ze Skarbem Państwa za symboliczną złotówkę za nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej, gdzie mieści bursa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Zgodę na taką zamianę wyraziła wcześniej Rada Miejska w Elblągu. W 2023 roku radni zgodzili się także na sprzedaż kamienicy.

RG

  • nikt tego nie kupi za tyle. ten budynek to ruina w środku
    Jacyna(2026-06-01)
  • Niech właściciele przedwojenni z Danii kupią ? Robienie czystego interesu na starej kamienicy to urząd miasta ma wprawę tylko potem napiszą że nic tam nie możesz wykorzystywać nie zgodnie z decyzją Urzędu, czyli twoje bez praw ? Gdybym w tym budynku otworzył Azjatycki dom publiczny dla potrzeb rynku wewnętrznego to wyrażą zgodę ?
  • "Od 1991 roku budynek jest objęty ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, więc potencjalny nabywca będzie musiał uzyskać jego zgodę na jakiekolwiek prace budowlane" NIBY OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ TAKI NADZÓR ALE TO WŁAŚNIE ODBIERA PRAWO WŁAŚCICIELA
  • ... a może dyrektor szpitala to kupi no bo kogo innego tu na to stać ?
  • Czy jest jakieś zastosowanie dola takiej kamienicy w Elblągu? Ma ktoś jakiś pomysł?
    się pytam(2026-06-01)
