Kamienica przy Garbary ponownie pod młotek

Po dwóch latach przerwy władze miasta ponownie spróbują sprzedać zabytkową kamienicę przy ul. Garbary, w której przez lata funkcjonował Urząd Kontroli Skarbowej. Cena? Ponad 4 mln zł.

Pierwszy przetarg na sprzedaż kamienicy odbył się w 2024 roku, ale nie znalazł się żaden chętny kupiec. Wówczas jej wartość rzeczoznawca wycenił na 3 mln 565 tys. zł (nieruchomość nie jest objęta podatkiem VAT). Po dwóch latach wartość nieruchomości wzrosła do 4,2 mln zł, w tym 3,7 mln to wartość budynku, 142 tys. grunt pod nim, a prawie 270 to wartość sąsiedniej niezabudowanej działki. Decyzję o wystawieniu nieruchomości na sprzedaż podjął prezydent Elbląga Michał Missan w jednym z najnowszych zarządzeń, nie ma jeszcze terminu przetargu.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tej części miasta, kamienica może być przeznaczona na mieszkania oraz nieuciążliwe usługi, w szczególności związane z handlem, działalnością biurową czy gastronomiczną.

Trzykondygnacyjna kamienica została wybudowana w drugiej połowie XIX wieku. Ma 906 m kw. powierzchni użytkowej. Przed wojną mieścił się tu wice konsulat Królestwa Danii. Gdy powstało województwo elbląskie, swoją siedzibę miało tu Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, w ostatnim czasie działał tu Urząd Kontroli Skarbowej. Od 1991 roku budynek jest objęty ścisłym nadzorem konserwatora zabytków, więc potencjalny nabywca będzie musiał uzyskać jego zgodę na jakiekolwiek prace budowlane.

Przypomnijmy, że Elbląg stał się właścicielem kamienicy po Urzędzie Kontroli Skarbowej w 2020 roku, wymieniając ją ze Skarbem Państwa za symboliczną złotówkę za nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej, gdzie mieści bursa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Zgodę na taką zamianę wyraziła wcześniej Rada Miejska w Elblągu. W 2023 roku radni zgodzili się także na sprzedaż kamienicy.