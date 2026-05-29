Jechał pod prąd S7

Może da się udostępnić ten film i nagłośnić sprawę, by odnaleźć kierowcę, który jechał pod prąd na S7 obwodnicą Elbląga? Może ktoś jeszcze jechał w tym czasie - 24 maja o godz. 21.12 - i widział numery rejestracyjne, bo kamera trochę słabo złapała. Sprawa została zgłoszona na policję - informuje nasz Czytelnik.

Jak informuje nasz Czytelnik, auto którego kierowca jechał pod prąd, to Ford Focus. - Kierowca miał okulary - tyle zdołałem zapamiętać - pisze Czytelnik. Jak dodaje, sprawę zgłosił na policję.

Wysłaliśmy pytania w tej sprawie do KMP w Elblągu, czekamy na odpowiedź.

Może ktoś z Czytelników rozpoznaje to auto albo przejeżdżał tędy w tym samym czasie i zapamiętał więcej? Prosimy o kontakt z policją.