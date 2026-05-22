16 Żuławski Pułk Logistyczny zaprasza na swoje święto. ORP Śniardwy wchodzi do Elbląga

2 czerwca (wtorek) 16 Żuławski Pułk Logistyczny Obrońców Westerplatte obchodzić będzie swoje święto. Z tej okazji przenosimy się na nabrzeże elbląskiego portu.

2 czerwca Terminal Portowy w Elblągu stanie się sercem wojskowych uroczystości. 16 Żuławski Pułk Logistyczny Obrońców Westerplatte zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 na terenie Terminalu Portowego przy ul. Radomskiej 23d. Będzie to siódme święto w historii jednostki.

Głównym punktem święta będzie uroczysty apel z udziałem żołnierzy 16 pułku logistycznego, wojskowej asysty honorowej oraz zaprzyjaźnionych marynarzy. Po części oficjalnej na uczestników czekać będzie tradycyjny, żołnierski poczęstunek, w tym świeżo wypieczony chleb i grochówka.

W święcie logistyków będzie uczestniczyć jednostka pływająca Marynarki Wojennej RP. Do elbląskiego portu zawita okręt ORP Śniardwy z zaprzyjaźnionego 13 Dywizjonu Trałowców im. admirała floty Andrzeja Karwety. Po uroczystości - aż do godziny 17 - każdy chętny będzie mógł wejść na pokład i zobaczyć, jak wygląda służba na morzu i poznać marynarskie rzemiosło. Będzie również można obejrzeć z bliska nowoczesny sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu 16 pułku logistycznego oraz innych jednostek Bursztynowej Dywizji. Dowódca oraz żołnierze 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego Obrońców Westerplatte serdecznie zapraszają wszystkich elblążan do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Wstęp wolny.

O wizycie ORP Śniardwy pisaliśmy już wcześniej na naszych łamach - w tym artykule.