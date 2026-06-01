Wypadek na budowie
Dziś (1 czerwca) przy ul. Dąbrowskiego doszło do wypadku podczas pracy budowie. 58-letni mężczyzna został przygnieciony przez koparko-ładowarkę. Zobacz zdjęcia.
Do wypadku doszło na budowie przy ul. Dąbrowskiego około godz. 15:30. Na miejsce przybyła straż pożarna, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.
- Na placu budowy doszło do ciężkiego wypadku. 58-letni mężczyzna kierował koparko-ładowarką. W pewnym monecie sprzęt się przewrócił, a mężczyzna został przygnieciony. Poszkodowany został zabrany do szpitala. Czy był trzeźwy czy nie wykaże dochodzenie - powiedział oficer prasowy KMP Krzysztof Nowacki.
