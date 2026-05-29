Nareszcie weekend: obchody Dnia Dziecka, wystawy i koncert

Czas na debiuty malarskie słuchaczy i słuchaczek elbląskiego UTWiON. To nie tylko prezentacja prac, ale przede wszystkim święto pasji, odwagi i radości tworzenia. Wernisaż odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim 29 maja o godz. 17.

30 maja Szkoła Podstawowa nr 16 stanie się miejscem festynu pod hasłem „Elbląg – moje magiczne miejsce na ziemi”. Ma to być czas pełen atrakcji, konkursów i aktywności inspirowanych historią, magią oraz niezwykłymi zakątkami Elbląga. Start od godz. 10.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza najmłodszych mieszkańców Elbląga i okolic wraz z rodzinami na obchody Dnia Dziecka w Muzeum. Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 30 maja w godzinach 11–14 na muzealnym dziedzińcu przy Bulwarze Zygmunta Augusta 11. Wstęp wolny.

30 maja odbędzie się wernisaż wystawy indywidualnej Alicji Król „AMAZONIA” — cyklu prac poświęconych doświadczeniu choroby nowotworowej, cielesności, pamięci i emocjom towarzyszącym osobom mierzącym się z rakiem piersi. To opowieść zapisana rysunkiem i grafiką artystyczną w postaci suchej igły — surowa i pozbawiona upiększeń. Wydarzenie odbędzie się w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej o godz. 12.

30 maja zapraszamy do Jegłownika, gdzie w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odbędzie trzeci już koncert organowy i to z wyjątkowymi artystkami młodego pokolenia - informuje Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, organizator IV Elblaskiego Festiwalu Organowego. Koncert rozpocznie się o godz. 16, wstęp wolny.

31 maja w godz. 12–17 Park Dolinka w Elblągu zamieni się w pełną atrakcji przestrzeń rodzinnej zabawy. Zobacz, jakie atrakcje przygotowało miasto na Dzień Dziecka.

Dobrego tygodnia!