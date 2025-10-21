Uczniowskie rachunki z Biblioteką Elbląską

Nauczycieli ze szkół średnich wraz ze swoimi klasami zapraszamy do udziału w warsztatach inspirowanych zeszytami do matematyki Heinricha i Petera Remplów z przełomu XVIII i XIX wieku, znajdującymi się w zbiorach zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Dla uczestników będzie to fantastyczna zabawa pełna matematyki i historycznych ciekawostek z czasów Gimnazjum Akademickiego w Elbląga. Obowiązują zgłoszenia.

Zajęcia odbędą się w dniach 27–28 października 2025 r. Godzina spotkania zostanie ustalona indywidualnie z nauczycielem zgłaszającym grupę, tak aby umożliwić jak najwygodniejszy udział w wydarzeniu. Zeszyty, których kopie prezentowane są w przestrzeni Elkamery, zachwycają starannie wykaligrafowanym tekstem i bogatą ornamentyką. Są również interesujące ze względu na bardzo praktyczne zadania matematyczne "z treścią". Najciekawsze z nich zostaną przetłumaczone na język polski, a powstała w ten sposób karta pracy będzie podstawą warsztatów matematycznych dla uczniów szkół średnich. Kartę pracy przygotuje badaczka historii i kultury regionu, dr Magdalena Żółtowska-Sikora (tłumaczka świetnej książki pt. „Prusy. Relacja z podróży”). Zajęcia otworzy krótka, ok. 15-minutowa prelekcja nt. kontekstu historycznego prezentowanych zagadnień. Pośród poruszonych tematów nie zabraknie kwestii mennonitów i ich wpływu na rozwój kultury regionu (bracie Remplowie należeli do społeczności mennonitów z miejscowości Rozgard).

Uczniowie zwiedzą jedną z sal Elkamery, w której prezentowane są reprinty przedmiotowych zeszytów. Następnie grupa pod okiem edukatorów i swojego nauczyciela rozwiąże kilka najciekawszych zadań z zeszytów. Każde zadanie będzie rozwiązane dwa razy, dwiema odrębnymi metodami – współczesną, zgodną z aktualną podstawą programową, oraz metodą zalecaną przez autora zeszytu. Uczestnicy zajęć będą mieli zatem okazję poznać matematykę sprzed ponad dwustu lat – z czasów, gdy nie istniał jeszcze rachunek różniczkowy w obecnej formie, a zadania rozwiązywano głównie za pomocą reguł praktycznych i zdrowego rozsądku./ o warsztatach opowiada Piotr Nike z Działu Edukacji Kulturalnej Elkamera

W projekcie mogą wziąć udział zorganizowane grupy uczniów (klasy) ze szkół średnich. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem nauczycieli lub wychowawców klas.

Szczegółowe informacje i zapisy:

tel. (55) 625 60 32

elkamera@bibliotekaelblaska.pl