Na konferencji bez ministra

W poniedziałek (20 października) w Elblągu przebywał wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda. Jednym z punktów wizyty miało być spotkanie prasowe z lokalnymi dziennikarzami (w sali tradycji 16. Pułku Logistycznego), gdzie wraz z posłanką Urszulą Pasławską oraz wojewodą warmińsko-mazurskim Radosławem Królem miano podsumować „współpracę Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, a także inwestycje oraz przygotowanie wojska i pułku do reagowania na zagrożenia i wspierania służb cywilnych”.

Na konferencji pojawił się jednak jedynie wojewoda Radosław Król i to niemal z godzinnym opóźnieniem. Nie było też wyjaśnienia z jakiego powodu nie uczestniczą w niej (zapowiadani wcześniej) wiceminister Bejda oraz posłanka. Jedynie nieoficjalnie dowiedzieliśmy, że „delegacja poszła coś zjeść”.

Podczas konferencji wojewoda Radosław Król podkreślił, że przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej podnoszą rangę jednostek wojskowych, które działają na terenie regionu. Wojewoda zaznaczył, że 16. Żuławski Pułk Logistyczny w Elblągu musi się jeszcze modernizować.

- Musi zwiększać swój potencjał, musi modernizować się, musi mieć więcej sprzętu jeżdżącego, więcej stanowisk zabezpieczenia – mówił wojewoda Radosław Król.

Dodał, że minister ma również spotkanie z samorządowcami.