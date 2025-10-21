UWAGA!

Debata o wolno żyjących kotach

 Elbląg, Debata o wolno żyjących kotach
W środę (22 października) odbędzie się w Elblągu debata dotycząca kotów wolno żyjących. Wezmą w niej udział między innymi przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz zwierząt, miasta, straży miejskiej, policji.

Debata rozpocznie się o godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.

- Koty wolno żyjące, to grupa zwierząt dyskryminowana przez człowieka, spotykająca się z obojętnością i prześladowaniem w okrutny sposób. Koty wolno żyjące przeważnie nie są mile widziane w pobliżu osiedli ludzkich, są przeganiane z ich siedlisk, trute, w bestialski sposób maltretowane i zabijane, a ich opiekunowie wyszydzani i wykluczani z relacji sąsiedzkich. Te zwierzęta nie są niczemu winne i mają prawo żyć, jak wszystkie inne stworzenia na tym świecie. Pojawiły się w przestrzeniach zurbanizowanych z winy człowieka, który teraz nie chce wziąć w pełni odpowiedzialności za ten fakt. To wygodna i haniebna postawa, której zdecydowane jako Fundacja się sprzeciwiamy - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

W debacie mają wziąć udział: Agnieszka Ratajczak ze Stowarzyszenia „Prawnicy Na Rzecz Zwierząt”, dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta, Inspektorka ds. Ochrony Środowiska z Urzędu Gminy Elbląg, zastępca komendanta Straży Miejskiej, przedstawiciele Policji, przedstawiciele działkowców i przedsiębiorstw, organizacje społeczne i opiekunowie kotów wolno żyjących. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Opieki nad Zwierzętami i Środowiskiem "Dobre Duszki" w ramach akcji „Masz Głos” Fundacji im. St. Batorego.

Debata ma charakter otwarty dla mieszkańców.

Informacja organizatora

