Debata o wolno żyjących kotach

Debata rozpocznie się o godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu.

- Koty wolno żyjące, to grupa zwierząt dyskryminowana przez człowieka, spotykająca się z obojętnością i prześladowaniem w okrutny sposób. Koty wolno żyjące przeważnie nie są mile widziane w pobliżu osiedli ludzkich, są przeganiane z ich siedlisk, trute, w bestialski sposób maltretowane i zabijane, a ich opiekunowie wyszydzani i wykluczani z relacji sąsiedzkich. Te zwierzęta nie są niczemu winne i mają prawo żyć, jak wszystkie inne stworzenia na tym świecie. Pojawiły się w przestrzeniach zurbanizowanych z winy człowieka, który teraz nie chce wziąć w pełni odpowiedzialności za ten fakt. To wygodna i haniebna postawa, której zdecydowane jako Fundacja się sprzeciwiamy - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.