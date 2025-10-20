W parku Kajki pojawi się zebra

Do poprawy bezpieczeństwa w rejonie wyjścia z parku Kajki w kierunku SP 6 i w okolicy skrzyżowania obok niepublicznego przedszkola przy Sucharskiego (na zdjęciu) – ma się przyczynić interpelacja Marty Kubackiej. Radna proponuje wytyczenie nowego przejścia dla pieszych.

- Codziennie setki dzieci korzystają z tego ciągu komunikacyjnego w drodze do szkoły i przedszkola. Brak wyznaczonego przejścia dla pieszych sprawia, że dzieci przekraczają jezdnię w sposób nieuporządkowany i ryzykowny – pisze radna Kubacka. – W tym miejscu dzieci wychodzące z parku kierują się bezpośrednio do szkoły, ruch samochodowy odbywa się płynnie, bez żadnych ograniczeń spowalniających, brak jest wyznaczonego przejścia dla pieszych – wskazuje.

Wnioskuje o wyznaczenie przejścia, sprawdzenia czy teren jest wystarczająco oświetlony, ustawienie znaku ostrzegawczego „uwaga dzieci” i znaku „przejście dla pieszych”.

- Jednocześnie proszę o szybkie zainteresowanie się tematem z uwagi na fakt, że dzieci wróciły już do szkoły, a nadchodząca jesienna szarówka dodatkowo ograniczy widoczność w tym rejonie – wskazuje radna.

Na interpelację odpowiedział prezydent Michał Missan.

- W związku z koniecznością wykonania przejścia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz faktem, iż teren parku jest objęty ochroną konserwatorską, przed wykonaniem zadania konieczne będzie uzyskanie uzgodnienia z organem ochrony konserwatorskiej. Jednocześnie informuję, że w latach 2018 – 2024 nie odnotowano kolizji ani wypadku w sąsiedztwie omawianego wejścia. Piesi wychodząc z Parku Kajki i chcąc przekroczyć jezdnię ulicy Michała Kajki muszą zachować szczególną ostrożność ustępując pierwszeństwa pojazdom. Z uwagi na charakter ulicy Michała Kajki wprowadzone jest oznakowanie m.in. poprzez znaki drogowe B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-43 „strefa ograniczonej prędkości” do 40 km/h oraz znak A-17 „dzieci”, który stosuje się w celu ostrzeżenia o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat – wskazuje prezydent Elbląga.

Dodaje, że Departament Zarządu Dróg wystąpił do ZZM o przycinkę gałęzi/konarów drzew, w celu poprawy istniejącego oświetlenia skrzyżowania z ulicą Henryka Sucharskiego oraz wystąpił o przycinkę krzewów przy wejściu do Parku Kajki, co ma przyczynić się do poprawy widoczności. Przycinka ma zostać wykonana do końca października 2025, nowe przejście – na wiosnę.