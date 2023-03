"Bardzo łatwo o nieszczęśliwy wypadek" (Głos z przeszłości, odc. 83)

- Władze i instytucje powołane do pilnowania bezpieczeństwa na drogach i ulicach, powinny zainteresować się sprawą usunięcia pokryw bez zabezpieczenia i poczynić starania, by uchronić przechodniów przed wypadkami – pisała prasa o brakujących pokrywach kanalizacyjnych w Elblągu w 1950 r.

Jakie niebezpieczeństwa czyhały na elblążan ponad 70 lat temu na drogach i chodnikach? Gdzie w powiecie naprawiano wtedy drogi? Jak przygotowywano się do obchodów 1 Maja? O tym w kolejnym odcinku Głosu z przeszłości. Zapraszamy na podróż w czasie.

Zabezpieczyć miejsca, które mogą spowodować nieszczęśliwe wypadki

Mieszkańcy Elbląga, przechodząc ulicami, napotykają niejednokrotnie usunięte pokrywy od rowów kanalizacyjnych. Niedawno istniały niezabezpieczone otwory rowów kanalizacyjnych na ul. Wiejskiej i ul. Robotniczej (...) usunięta została pokrywa na moście nad torem kolejowym na autostradzie.

We wszystkich tych miejscach na skutek braku zabezpieczenia, bardzo łatwo o nieszczęśliwy wypadek. Władze i instytucje powołane do pilnowania bezpieczeństwa na drogach i ulicach, powinny zainteresować się sprawą usunięcia pokryw bez zabezpieczenia i poczynić starania, by uchronić przechodniów przed wypadkami.

Naprawa dróg gromadzkich

Mieszkańcy gminy Nowakowo w pow. elbląskim przystąpili w ramach zobowiązań pierwszomajowych do remontu dróg gromadzkich i gminnych. Naprawa dróg prowadzona jest m. in. w gromadach Cieplice i Nowe Batorowo.

W każdej gromadzie zorganizowano komitety obchodu 1 Maja. Wiele świetlic zostanie wyremontowanych w ramach obchodów pierwszomajowych.

Gmina Gronowo likwiduje odłogi

Chłopi gminy Gronowo w pow. elbląskim przystąpili wczesną wiosną br. do ostatecznej likwidacji odłogów. W pracy tej korzystali oni z dużej pomocy ośrodka maszynowego, dysponującego 5 traktorami, oraz pomocy sąsiedzkiej. Ogółem na terenie gminy znajdowało się 120 ha odłogów. Orka zbliża się już ku końcowi. W pracy przoduje spółdzielnia produkcyjna w gromadzie Oleśno, zespół uprawowy gromady Jesienno oraz gromada Fiszewo-Kąty. Z pomocą przy likwidacji odłogów przyszli też chłopom traktorzyści z majątku doświadczalnego w Fiszewie.

W Zakładach Mechanicznych powstał Komitet Obrońców Pokoju

W Zakładach Mechanicznych im. gen. Świerczewskiego powołano Zakładowy Komitet Obrońców Pokoju. W skład komitetu wybrani zostali: inż. Nykel – przewodniczący, inż. Gaweł – wiceprzewodniczący oraz znani przodownicy pracy i działacze robotniczy (...).

Rozwój akcji szkoleniowej w Fabryce Wyrobów Metalowych

Realizując zobowiązania pierwszomajowe Rada Zakładowa Warmińskiej Fabryki Wyrobów Metalowych uruchomiła kurs dla analfabetów. Wykłady prowadzone są dwa razy w tygodniu. Frekwencja na kursie jest dobra.

Poza tym uruchomiony został kurs języka rosyjskiego, na który uczęszcza 32 pracowników oraz kurs techniczny dla majstrów i brygadzistów.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 112, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.