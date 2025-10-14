Ten samolot zapewni rozwój elbląskiej firmie

Elbląska firma OPEGIEKA powiększa swoją flotę o kolejny samolot do pozyskiwania danych geoprzestrzennych z powietrza. To już druga maszyna zakupiona w ciągu ostatniego roku od austriackiego producenta Diamond Aircraft,

Samolot DA62 MPP (platforma wielofunkcyjna) SurveyStar to flagowy produkt Diamond Aircraft w dziedzinie pozyskiwania danych z powietrza, zaprojektowany do zaawansowanych misji teledetekcyjnych. Jest wyposażony w najnowocześniejsze czujniki i sprzęt do pozyskiwania danych geoprzestrzennych.

- DA62 MPP SurveyStar spełnia nasze oczekiwania – mówi Florian Romanowski, prezes elbląskiej OPEGIEKA, cytowany przez stronę internetową firmy Diamond Aircraft. - Jego wydajność, elastyczność i wsparcie ze strony Diamond Aircraft odegrały kluczową rolę w dostarczaniu naszym klientom wysokiej jakości danych geoprzestrzennych. Z entuzjazmem podejmujemy kolejny krok w naszym rozwoju dzięki temu drugiemu samolotowi.

Diamond Aircraft, z siedzibą główną w Austrii, jest światowym liderem w produkcji samolotów dla lotnictwa ogólnego. Firma opracowuje i produkuje pełną gamę certyfikowanych samolotów tłokowych, w tym popularne modele DA40, DA42, DA50 i DA62, a także zaawansowane platformy do misji specjalnych, takie jak DA62 MPP.

Przypomnijmy, że OPEGIEKA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku. Oferuje usługi od akwizycji i przetwarzania danych obrazowych, przez budowę rozwiązań informatycznych do zaawansowanej analizy danych przestrzennych w oparciu o Big Data i sztuczną inteligencję, po tworzenie e-usług z wykorzystaniem technologii w chmurze.