Dawno temu w Elblągu... murarz ranił robotnika

Gdy w środę wieczorem robotnik Otto S. z ulicy Płk. Dąbka (niem. Angerstraße) chciał złożyć wizytę u swojego brata, został napadnięty przed mieszkaniem swojego krewnego przez murarza Ferdynanda M. i został przez niego zraniony nożem w lewą rękę i łokieć - pisała o Elblągu prasa u progu XX w.

Los Królewieckiej Loterii na cele Ogrodu Zoologicznego wspaniałym prezentem na święta

Dobrym i tanim prezentem z okazji świąt jest bez wątpienia zakup losu na Królewieckiej Loterii na cele Ogrodu Zoologicznego (niem. Königsberger Tiergarten Lotterie). Mało jest takich loterii, które przy tak małym nakładzie kapitałowym, dają możliwość wygrania tak praktycznych i cennych nagród. Loteria ta nie tylko daje dużą szansę na nagrody tak, że opłaca się zainwestować w nią pieniądze, niesie ze sobą także dobry cel, którym zainteresowani są nie tylko mieszkańcy Królewca (niem. Koenigsberg) lecz także całych Prus Wschodnich czy Zachodnich. Ponieważ dochód z tej loterii przeznaczony jest na utrzymanie i tak bardzo konieczny i pożądany rozwój młodego prężnie rozwijającego się ogrodu zoologicznego w Królewcu. [...] Ten, kto nie okaże się być największym szczęściarzem i nie wygra żadnej z nagród ze srebra, temu pozostaje jeszcze nadzieja, że wygra rower najwyższej klasy, których jest do rozlosowania aż 45. Rozlosowane będą również mniejsze nagrody w postaci małych przedmiotów ze srebra i złota, które każdemu mogą się przydać, a jak nie, można je zawsze sprzedać. W sumie do rozlosowania jest 1600 nagród o łącznej wartości 30 000 marek. [...] Losowanie odbędzie się zaraz po świętach 29 grudnia. W sprawie zakupu większej ilości losów w celu ich dalszej sprzedaży, można zwrócić się do firmy Leo Wolff z Królewca przy ulicy Kanta, która udziela też wszelkich informacji na temat losowania (AZ, czwartek, 13.12.1900 r.).

Nauczyciel Setzke na urlopie

Nauczyciel Setzke z Pierwszej Szkoły dla Dziewcząt otrzymał z powodu przedłużającej się choroby trzymiesięczny urlop. W tym czasie zastąpi go panna Hildebrandt (AZ, piątek, 14.12.1900 r.).

Nowy chór rośnie w siłę

Istniejący od krótkiego czasu, nowopowstały chór przy kościele Bożego Ciała [...] ku naszej uciesze rozrasta się. Liczy obecnie ponad 40 członków. Zajęcia śpiewu odbywają się za zgodą magistratu w sali rektora Czwartej Szkoły dla Chłopców (AZ, piątek, 14.12.1900 r.).

Impreza bożonarodzeniowa dla najmłodszych

W niedzielę, 16 grudnia o godz. 14.30 w miejskiej hali sportowej odbędzie się impreza świąteczna organizowana przez pięć tutejszych placówek przedszkolnych. Na imprezę tę zaproszeni są rodzice oraz przyjaciele i sponsorzy placówek (AZ, sobota, 15.12.1900 r.).

Ukarany za grubiańskie zachowanie

Duże zbiegowisko miało miejsce wczoraj wieczorem przy ulicy Janowskiej (niem. Herrenstraße). Zamieszkały przy ulicy Wodnej (niem. Am Wasser) kowal N. zajmujący się wyrobem kotłów zachował się w lokalu przy ulicy Janowskiej w tak grubiański sposób, że został w końcu z niego wyrzucony. Rozgniewany tym faktem wybił szyby znajdujące się w drzwiach lokalu. Nie obyło się bez aresztowania mężczyzny (AZ, sobota, 15.12.1900 r.).

Wieczorek ewangelicki w Domu Rzemiosła

W niedzielę wieczorem o godz. 19 w salach Domu Rzemiosła odbędzie się impreza bożonarodzeniowa w formie ewangelickiego wieczorku rodzinnego. Program imprezy jest bardzo różnorodny. Zebrane podczas wieczorku środki zostaną przeznaczone na cele charytatywne (AZ, niedziela, 16.12.1900 r.).

Członkowie Związku Rzemiosła zwiedzą nowy kościół

W poniedziałek, 17 grudnia o godz. 14 odbędzie się zwiedzanie nowo powstałego kościoła św. Anny. Członkowie Związku Rzemiosła zbiorą się na cmentarzu przykościelnym przed budynkiem biurowym. W poniedziałek wieczorem o godz. 20 odbędzie się z kolei wieczorek kobiet. Adwokat Aron wygłosi wykład pt. „Kobiety w mieszczańskim kodeksie cywilnym" (AZ, niedziela, 16.12.1900 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.