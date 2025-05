Dawno temu w Elblągu... stowarzyszenie mężczyzn wybrało się na wyprawę

Wczoraj Elbląskie Stowarzyszenie Gimnastyczne Mężczyzn zorganizowało swoją pierwszą w tym roku wyprawę przez jezioro Rusałka (Seeteich), […], wzgórze Marii (Marienhöhe), Dąbrowę (niem. Damerau) i na Bielany (niem. Greizhals) (około 24 km). Choć pogoda tego dnia nie zawsze dopisywała, nie mogło mieć to negatywnego wpływu na atmosferę wśród uczestników wyprawy. Marsz przez Bażantarnię (niem. Vogelsang) i podróż powrotna z Bielan do Elbląga zasługują na szczególne wspomnienie. Te urocze momenty z pewnością na długo zapadną w pamięci - pisała elbląska prasa w 1902 r. O czym jeszcze pisała?

Uczczenie urodzin następcy tronu

Z okazji urodzin Jego Cesarskiej i Królewskiej Wysokości księcia koronnego Wilhelma* wszystkie budynki państwowe i miejskie wywiesiły dziś flagi (AZ, środa, 07.05.1902 r.).

W Prusach Zachodnich brakuje nauczycieli

W Prusach Zachodnich nadal brakuje nauczycieli. Wybudowana przed trzema laty szkoła w miejscowości Poliksy (niem. Polixen)* nadal nie ma nauczyciela. Gmina zamierza złożyć wniosek do rządu królewskiego w sprawie odsetek od przedwcześnie przekazanego kapitału budowlanego. I słusznie! (AZ, czwartek, 08.05.1902 r.).

Topielec w kąpielisku

Wczoraj przed południem z rzeki Elbląg na terenie kąpieliska wyciągnięto ciało topielca. Ciało było nie do poznania, ponieważ leżało w wodzie przez co najmniej cztery tygodnie. Udało się jednak zidentyfikować zmarłego jako marynarza Lembke z miejscowości Ogrodniki (niem. Baumgart), który utonął cztery tygodnie temu. Ciało zostało przetransportowane do miejskiego szpitala. (AZ, sobota, 10.05.1902 r.).

W dniu Wniebowstąpienia kolej nadzalewowa kursuje zgodnie z planem

W dniu Wniebowstąpienia pociągi kolei nadzalewowej kursują zgodnie ze zwykłym rozkładem jazdy. Podobnie jak w niedziele, wydawane są tanie bilety wycieczkowe, ważne tylko w dniu zakupu na podróż tam i z powrotem. Ceny za podróż trzecią klasą wynoszą: 60 fenigów do Kamionka Wielkiego (niem. Steinort) i Nadbrzeża (niem. Reimannsfelde), 80 fenigów do Suchacza (niem. Succase) i Pęklewa (niem. Panklau), 1 marka do Tolkmicka (niem. Tolkemit), […], 1,40 marek do Fromborka (niem. Frauenburg) (AZ, czwartek, 08.05.1902 r.).

Wypadek w Kępinach Wielkich

Żona robotnika Petera Schulza z miejscowości Kępiny Wielkie (niem. Zeyersniederkampe)* poparzyła sobie wczoraj dłonie i przedramiona gorącą wodą. Dziś została zabrana do szpitala (AZ, czwartek, 08.05.1902 r.).

Wieczorek rodzinny w „Złotym Lwie”

Katolickie Stowarzyszenie Czeladników zorganizowało wczoraj wieczorem wieczorek rodzinny w swoim lokalu związkowym „Złoty Lew”, który cieszył się bardzo dobrą frekwencją. Około godziny 20 wieczór rozpoczął się koncertem w wykonaniu kapeli Pelza. Następnie chór stowarzyszenia pod kierownictwem swojego dyrygenta, nauczyciela A. Fischera, wykonał kilka pieśni chóralnych. […] Utwory zostały dobrze wykonane i zyskały aplauz uczestników. Wieczór zwieńczyły wesołe tańce (AZ, wtorek, 13.05.1902 r.).

Prace budowlane w naszym mieście

Jak udało nam się ustalić, komitet budowlany postanowił położyć chodnik na północnej stronie ulicy Studziennej (niem. Kettenbrunnenstraße). Podczas trwających obecnie prac brukarskich przy ulicy Bednarskiej (niem. Spieringstraße) ma zostatać położona rura odwadniająca (AZ, wtorek, 13.05.1902 r.).

* chodzi o Wilhelma von Preußen (ur. 6 maja 1882 w Poczdamie, zm. 20 lipca 1951 w Hechingen) – ostatniego następcę tronu (Kronprinz) Prus i Niemiec, syna cesarza Wilhelma II i Augusty Wiktorii ze Szlezwika-Holsztynu-Augustenburga – Wikipedia.

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.