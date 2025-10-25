Dawno temu w Elblągu... Uroczyście poświęcono szpital

- Rozbudowany lokalny szpital diakonis został wczoraj po południu uroczyście poświęcony i oddany do użytku - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze mogliśmy wówczas przeczytać w gazetach?

Jeszcze kilka słów o tym, jak Cesarz spędza czas w Kadynach

O wizycie Cesarza w Kadynach (niem. Cadinen) gazeta „Danziger Zeitung” dowiedziała się później kilku ciekawych szczegółów, które są na tyle interesujące, że nie chcemy ich ukrywać przed naszymi czytelnikami: Monarcha prowadził w Kadynach dość spokojne życie. Jego stałym towarzyszem był ekscelencja von Hollmann. Życie domowe toczyło się z dużą punktualnością. Po przybyciu Cesarza, pojawił się on wraz z panem von Hollmannem w kuchni. Tam spotkał właściciela hotelu „Danziger Hof”, pana Teute z Gdańska, któremu powierzono zadanie wyżywienia Cesarza wraz z jego świtą podczas pobytu w Kadynach. Cesarz zapytał wtedy pana Teute: „No i jak podoba się panu kuchnia? Czyż nie jest ładna?” Następnie monarcha kontynuował zwiedzanie swojej uroczej posiadłości. Cesarz Wilhelm ma w zwyczaju wcześnie wstawać i często pojawiać się zupełnie niespodziewanie wśród pracowników, raz tu, raz tam. Punktualnie o godz. 8 podawane jest śniadanie. Następnie Cesarz zabierał się do codziennych obowiązków, załatwiał sprawy państwowe, przyjmował raporty w obecności ministrów, a potem wyruszał na przejażdżki lub spacery, podczas których zwiedzał różne miejsca. O godzinie 13 Cesarz wraz ze swoją świtą spożywał posiłek. Typowo niemieckie danie groch z marynowanym mięsem i kiszoną kapustą oraz pożywna zupa z soczewicy są z radością witane na cesarskim stole, a nasza dzielna, zawsze gotowa do poświęceń świnia może pochwalić się tym, że bez specjalnych sztuczek nadaje się na soczystą pieczeń. Popołudnie należało ponownie do wycieczek, z których monarcha powracał około godziny 18, aby następnie zająć się ewentualnymi depeszami, a punktualnie o 19 wszyscy zbierali się przy stole, na którym zazwyczaj znajdowały się tylko dwa dania mięsne i jeden deser, a następnie udawali się na swobodną rozmowę przy kubańskim cygarze lub na rozgrywki partii skata. Regularnie o godz. 22 Cesarz udawał się na spoczynek (AZ, niedziela, 19.10.1902 r.).



Koncert w Resursie Mieszczańskiej

Jeszcze raz zwracamy uwagę naszych czytelników na mający się odbyć jutro wieczorem w Resursie Mieszczańskiej koncert, podczas którego wystąpią m.in. panna Renee Guiscard, pan Willy Kayser i baron von Möllendorf (AZ, niedziela, 19.10.1902 r.).



Uroczyste poświęcenie szpitala diakonis

Rozbudowany lokalny szpital diakonis został wczoraj po południu uroczyście poświęcony i oddany do użytku. Po tym jak zgromadzeni na uroczystości goście, wśród których zauważyliśmy również nadburmistrza Elditta i wielu lekarzy, zaśpiewali dwa wersy pieśni „Bis hierher hat mich Gott gebracht” (tłum. Aż tutaj doprowadził mnie Bóg), superintendent Schiefferbecker wygłosił przemówienie, opierając się na fragmencie z Ewangelii św. Łukasza [...] i nakreślając historię szpitala diakonis. 34 lata temu – 11 października 1868 r. – placówka ta została oddana do użytku, a z roku na rok rosnąca liczba podopiecznych zmusiła w ubiegłym roku zarząd zakładu do podjęcia decyzji o rozbudowie, która obecnie została zakończona. Superintendent zakończył przemowę wyrażając pragnienie, aby boże błogosławieństwo nadal spoczywało w tym przybytku. Po zaśpiewaniu trzech zwrotek pieśni „Ach bleib' mit Deiner Gnade” (tłum. Ach, pozostań ze łaską swoją) uczestnicy zwiedzili pod przewodnictwem lekarza zakładowego, dr Grügera, nowo wybudowane pomieszczenia, których praktyczny układ spotkał się z powszechnym uznaniem (AZ, wtorek, 21.10.1902 r.).



Urodziny Cesarzowej

Cesarzowa świętuje jutro, 22 października swoje urodziny. Szczególnie w okolicach Elbląga serca biją tego dnia szybciej dla tej dostojnej damy. Mieszkańcy Elbląga chętnie wspominają sympatię, jaką Wasza Wysokość zawsze okazywała naszemu miastu i która tak pięknie wyraziła się podczas wizyty w Domu Wypoczynkowym. Jak już zapowiadaliśmy, w piątek 24 października w Domu Wypoczynkowym odbędzie się uroczystość z okazji urodzin Cesarzowej. Za niewielką opłatą uczestnicy będą mogli skosztować dobrej herbaty, ciast, kanapek i dobrego piwa. Odbędą się różnorodne wykłady. Organizatorzy liczą na liczne uczestnictwo i proszą o jak najszybsze zakupienie biletów, aby ułatwić przygotowania (AZ, środa, 22.10.1902 r.).

