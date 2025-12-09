Kolizja z tramwajem

Dziś (9 grudnia) doszło do dwóch kolizji w okolicy mostu Unii Europejskiej. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń.

Po godzinie 11 służby zostały wezwane do zdarzenia z udziałem samochodu osobowego oraz tramwaju na rondzie Solidarności. Na miejsce przybyła policja oraz straż pożarna. Z ustaleń mundurowych wynika, że kierujący renault chcąc skręcić w stronę mostu nie udzielił pierwszeństwa przejazdu tramwajowi i w niego uderzył. 65-letni sprawca kolizji został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i punktami karnymi.

Mniej więcej w tym samym czasie po drugiej stronie mostu doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Na szczęście tam też nikomu nic się nie stało: osobowe renault zderzyło się z oplem. 74-letni sprawca kolizji został ukarany mandatem. Kierowcy byli trzeźwi.