Chcą zakazu fajerwerków

Od kilku lat miejska impreza sylwestrowa w Elbląga obywa się bez tradycyjnych fajerwerków. Do ratusza wpłynęła petycja dotycząca całkowitego zakazu używania pirotechniki przez cały rok.

Fajerwerki w Sylwestra? Ten temat od kilku lat wraca, gdy tylko zbliża się Nowy Rok.

„To czas, w którym tłumnie gromadzimy się na koncertach i masowych wydarzeniach, a race i fajerwerki bywają nieodłącznym elementem hucznej zabawy. Niestety duże natężenie hałasu generowanego przy okazji sylwestrowej zabawy, zakłóca życie wielu gatunków zwierząt. Zachęcamy do świadomego świętowania bez fajerwerków. Szanujmy środowisko naturalne i jego mieszkańców.” - to komunikat z rządowych stron internetowych z 2022 r.

Do elbląskiego ratusza wpłynęła petycja Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami dotycząca wprowadzenia zakazu używania w okresie noworocznym fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych. Zakaz dotyczyłby zarówno miejskiej imprezy sylwestrowej jak i używania środków pirotechnicznych przez osoby prywatne.

„Skutki używania hukowych materiałów są bardzo dotkliwe dla zwierząt, powodują u nich silny stres, dezorientację, przerażenie i ataki paniki, które często okazują się groźne dla zdrowia i życia. Co roku w trakcie zabawy sylwestrowej niewyobrażalnego cierpienia doświadczają zwierzęta domowe oraz ptaki i inne zwierzęta, których martwe ciała widzimy pierwszego dnia nowego roku w parkach, lasach i innych obszarach zamieszkanych przez zwierzęta” - czytamy ww. petycji.

Obecnie (na podstawie rozporządzenia wojewody z 21 października 2013 r.) w całym województwie warmińsko – mazurskim obowiązuje całkowity zakaz używania wyrobów pirotechnicznych. Wyjątki są trzy: Sylwester i Nowy Rok, 13 i 14 stycznia oraz imprezy okolicznościowe pod warunkiem powiadomienia właściwego wójta (burmistrza, prezydenta) oraz policji i straży pożarnej.

Przypomnijmy, że na ostatniej miejskiej imprezie sylwestrowej nie było typowego pokazu fajerwerków, zamiast tego był pokaz laserowy oraz tzw. „cicha pirotechnika”. Mieszkańcy jednak „na własną rękę” puszczali fajerwerki.

Miejskiego pokazu fajerwerków w tym roku nie będzie m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Rabce Zdroju, Pucku i Gdańsku.

Teraz petycja TOZ trafi do prezydenta Elbląga. Do tegorocznego Sylwestra zostały trzy tygodnie. Naszych czytelników zapraszamy do kulturalnej i merytorycznej rozmowy w komentarzach na ten temat.