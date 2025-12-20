Dawno temu w Elblągu… na Słonecznej kradli mięso

- Specjalny pociąg, który został podstawiony przez zarząd kolei nadzalewowej, przewiózł o godz. 7:30 rano z dworca państwowego uczestników polowania w Kadynach (niem. Cadinen), którzy przybyli spoza miasta. Niektórzy z nich przyjechali już wieczorem, inni przyjechali porannym pociągiem. Powrót również odbędzie się specjalnym pociągiem do dworca państwowego, gdzie będzie można przesiąść się do pociągów wieczornych - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Aresztowany za brak biletu

Wczoraj po południu aresztowano bezrobotnego pracownika przyjezdnego, który przyjechał pociągiem ze Starego Dolna (niem. Alt Dollstadt), ponieważ nie okazał on biletu. Ponieważ nie wykazał on także żadnej chęci, by poszukać bilet, funkcjonariusze musieli założyć, że podróżował bez niego, a ponieważ nie był w stanie wystarczająco potwierdzić swojej tożsamości i odmówił dokupienia biletu, został przekazany obecnym na miejscu funkcjonariuszom policji w celu przewiezienia na komisariat (AZ, sobota, 13.12.1902 r.).

Kradzież mięsa przy ulicy Słonecznej

W czwartek ukradziono z zamkniętej piwnicy domu przy ulicy Słonecznej (niem. Sonnenstraße) sporą ilość mięsa o wartości około 50 marek. Po złodzieju słuch zaginął (AZ, sobota, 13.12.1902 r.).

Przeciwdziałanie nadużywania alkoholu

W pobliżu skrzyżowania ulic Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße) i Długiej Niskiej (niem. Lange Niederstraße) miała powstać kawiarnia i herbaciarnia połączona z ogrzewaną halą. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest tutejsze stowarzyszenie, którego celem jest przeciwdziałanie nadużywaniu alkoholu. Nie ma wątpliwości, że taka placówka będzie bardzo przydatna dla niższych warstw społecznych w okresie panujących silnych mrozów. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że stosowanie alkoholu jako „środka rozgrzewającego” jest złudzeniem. Alkohol tylko na krótką chwilę pobudza krwiobieg w powierzchniowej warstwie skóry, po czym następuje jeszcze silniejsze uczucie zimna. O wiele lepiej rozgrzewa filiżanka gorącej kawy lub ciepłego mleka. Niestety, niewystarczające środki finansowe sprawiają, że realizacja planu wspomnianego stowarzyszenia jest prawie niemożliwa. Aby pozyskać nowych członków, a tym samym dodatkowe środki, w najbliższym czasie ponownie zostanie rozesłana lista reklamowa wśród lokalnych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że znajdzie się jeszcze wielu chętnych do współpracy w walce z nadużywaniem alkoholu, a tym samym w eliminowaniu jednej z głównych bolączek w naszym społeczeństwie (AZ, niedziela, 14.12.1902 r.).

Prezenty nie dla wszystkich pracowników

W tym roku prezenty świąteczne dla pracowników kolei zostały rozdane już w zeszłym tygodniu i trafiły one do nielicznych szczęśliwców w odpowiednim momencie, ponieważ święta przypadają na ostatnie dni kwartału i u wielu osób zapasy kawy będą już na wyczerpaniu. Mimo to przyznanie tych podarków nie wywołuje wśród urzędników ogólnego zadowolenia i wdzięczności, ponieważ nawet wśród najniżej opłacanych urzędników tylko część z nich zostanie obdarowana, podczas gdy pozostali nie otrzymają nic. Po pierwsze, osoba, która w ciągu roku została ukarana, nawet jeśli jest jednym z najbardziej oddanych i sumiennych pracowników i nie z własnej winy wraz z rodziną znalazła się w trudnej sytuacji materialnej, jest wykluczona z tego przywileju. Nie ma znaczenia, czy kara została nałożona z powodu przeciążenia pracą, czy też z powodu niedbalstwa. Podobnie często zdarza się, że urzędnicy, którzy wykonują tę samą pracę z takim samym oddaniem, otrzymują coś, podczas gdy inni, być może bardziej potrzebujący pomocy, odchodzą niezadowoleni z pustymi rękami, co nierzadko psuje radość ich uprzywilejowanym kolegom i często słyszy się, jak sami mówią: „Albo dajcie każdemu coś, nawet jeśli jest to niewiele, albo zatrzymajcie wszystko dla siebie!” (AZ, wtorek, 16.12.1902 r.)

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.