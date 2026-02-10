UWAGA!

----

Kolejny etap modernizacji torowisk

 Elbląg, Tymczasowa organizacja ruchu,
Tymczasowa organizacja ruchu, fot. UM

Rozpoczyna się kolejny etap modernizacji infrastruktury tramwajowej w Elblągu. To ważna i niezbędna inwestycja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży pasażerów, a także przygotowanie sieci do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego, który trafi do miasta dzięki pozyskanym środkom unijnym. Rozpoczęcie prac zaplanowano na 9 marca. Zakup 10 nowych tramwajów i remont torowisk za blisko 184 mln złotych to inwestycja w nowoczesną komunikację miejską na kolejne lata.

  Elbląg, etap I,
etap I, fot. UM

W pierwszej kolejności modernizacji poddane zostaną łuki wjazdowe do pętli tramwajowej przy ul. Ogólnej. Jest to newralgiczny element infrastruktury, a jego przebudowa jest niezbędna dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania całej sieci. Na czas robót pętla zostanie czasowo wyłączona z użytkowania. W związku z zamknięciem fragmentu północnej jezdni ul. Ogólnej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, z wykorzystaniem jezdni południowej oraz tymczasowego, utwardzonego przejazdu na torowisku w rejonie sklepu LIDL. Na czas wyłączenia pętli przy ul. Ogólnej uruchomiona zostanie tymczasowa pętla przy ul. Obrońców Pokoju, do której dojeżdżać będą tramwaje linii nr 1 i 3. Na liniach 1, 2 i 3 zwiększona zostanie liczba brygad. Jednocześnie, na czas prowadzonych prac, zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowych nr 4 i 5. Dla zapewnienia ciągłości komunikacji miejskiej uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T4, kursująca na trasie: Ogólna – płk. Dąbka – 12 Lutego – Plac Konstytucji, z możliwością przesiadki na tramwaje w kierunku Dworca lub Placu Słowiańskiego. Dodatkowo wprowadzona zostanie okrężna linia autobusowa T1, kursująca na trasie: Ogólna – Odrodzenia – Mazurska – Browar – Obrońców Pokoju – płk. Dąbka – Ogólna.

Po zakończeniu prac przy pętli na Ogólnej planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji — modernizacji torowiska w ciągu ul. 1 Maja. Rozpoczęcie tych prac zaplanowano na przełom marca i kwietnia. O szczegółowych zmianach w organizacji komunikacji miejskiej miasto poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Elbląg realizuje kompleksowy projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej, finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027. Miasto pozyskało ponad 126 mln zł dofinansowania, a całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 184 mln zł. Projekt obejmuje przebudowę sześciu odcinków torowisk oraz zakup dziesięciu nowoczesnych tramwajów. To inwestycja w bezpieczną, nowoczesną i komfortową komunikację miejską na kolejne lata.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta

  Te luki jak macie zrobic tak, jak kolo ogrodow, to nie robcie wcale, fuszera totalna. Tory zalane asfaltem, ktory sie zapadł.
  Rozumiem, że na pętli przy ul. Obrońców Pokoju tramwaje będą ciągnięte przez lokomotywy spalinowe pożyczone od PKP? Przecież pętla jest w stanie rozbiórki, nie ma tam trakcji elektrycznej, ostatnio nawet słupy już zdemontowali.
  @Elbląg potrafi - Ależ nie! W ramach troski o mieszkańców, to sami pasażerowie będą przepychać tramwaj po pętli...
  Czy miasto chce doprowadzić do zapaści tramwajów w Elblągu? Takie pracę powinny być w wakacje kiedy nie ma szkoły i jest o wiele mniejsze zapotrzebowanie na transport. Nic dziwnego, że miasto się wyludnia i firmy uciekają jak podejmowane są tak bezmyślne decyzje co do terminów prac na mieście.
    Wakacje
  Te środki unijne to pożyczka czy dotacja ? Jak pierwsza to jakie oprocentowanie ? Jakie RRSO ? Zaraz się okaże, że Bocian ma mniejsze oprocentowanie kredytu jak ta dotacja....
