Małże pilnują elbląskiej wody

Małże słodkowodne "zatrudniono" do sprawdzania stanu elbląskiej wody. Niecodzienni "pracownicy" pojawili się w Zakładzie Produkcji Wody EPWiK przy ulicy Królewieckiej.

- Od początku lutego nad bezpieczeństwem naszej wody czuwa 8 małży słodkowodnych - skójek zaostrzonych, których (nomen omen! wyostrzone zmysły wykryją każdą zmianę jakości wody. Te niepozorne zwierzątka zamieszkały w Zakładzie Produkcji Wody przy ul. Królewieckiej i robią kawał dobrej roboty - informuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Ich reakcją na minimalne zanieczyszczenie wody jest zamknięcie muszli. EPWiK podaje, że 8 zamkniętych jednocześnie muszli daje natychmiastowy sygnał, że dzieje się coś potencjalnie niebezpiecznego i pozwala szybko zareagować. Umożliwia to wykrycie obecności w wodzie metali ciężkich, pestycydów, cyjanków i zanieczyszczeń ropopochodnych.