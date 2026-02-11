UWAGA!

162 tysiące dla lwowskich Nietoperzy

 Elbląg, 162 tysiące dla lwowskich Nietoperzy
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Władze Elbląga zawarły kolejną umowę ze spółką Volley Club Barkom Lwów, prowadzącą siatkarski zespół Barkom Każany Lwów. Za miesiąc promocji Elbląga w Pluslidze samorząd zapłaci 162,6 tys. zł netto.

Barkom Każany Lwów występuje w Pluslidze, swoje mecze domowe w sezonie 2025/26 rozgrywa w elbląskiej Hali Sportowo- Widowiskowej. 27 stycznia spółka prowadząca drużynę podpisała z władzami miasta umowę o promocji miasta przez siatkarzy w rozgrywkach Plusligi.

Umowa została zawarta na miesiąc (do 27 lutego). Opiewa na 162 601,63 zł netto (200 tys. zł brutto). W jej ramach klub zobowiązał się do zaangażowania drużyny w prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Elbląg, umieszczenie dwóch naklejek reklamowych na parkiecie, wyświetlenie herbu miasta lub logotypu „Elbląg w formie” na bandach LED podczas meczów rozgrywanych w Elblągu oraz umieszczenia herbu lub ww. logotypu na strojach meczowych, siatce meczowej, ściance konferencyjnej oraz prasowej, plakatach meczowych, biletach i karnetach, publikacji w mediach społecznościowych informacji o współpracy z miastem Elbląg, ekspozycja herbu Elbląga na stronie internetowej oraz ekspozycja herbu lub logotypu „Elbląg w formie” we wszystkich grafikach meczowych w mediach społecznościowych Barkomu.

To już druga umowa podpisana pomiędzy spółką, a miastem na promocję Elbląga w ramach rozgrywek Plusligi. Od 20 października do 20 grudnia ubiegłego roku obowiązywała poprzednia. Wówczas (za dwa miesiące promocji) siatkarze Barkomu otrzymali 128 455,28 zł plus VAT, razem 158 tys. zł brutto. Razem promocja Elbląga przez Barkom dotychczas kosztuje 291 056,91 zł netto (358 tys. zł brutto) minus koszty wynajmu Hali Sportowo-Widowiskowej (800 zł za mecz i 50 zł za godzinę treningu). Umowa z MOSiR-em na wynajmowanie hali obowiązuje do 30 czerwca 2026 r.

Między 20 grudnia 2025 roku a 20 stycznia 2026 Barkom w Pluslidze rozegrał cztery mecze – wszystkie na wyjeździe. Ciekawostką jest fakt, że po 27 lutego Nietoperze rozegrają jeszcze cztery mecze, dwa wyjazdowe i dwa w Elblągu. Czy będzie w takim razie nowa trzecia umowa? Zapytaliśmy o to w urzędzie, czekamy na odpowiedzi.

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • To jest żart?
  • Fantastyczny sukces Naszego Prezydenta. Niech Na żyje... !!!
    Elbląski Emeryt(2026-02-11)
    3
    0
    Elbląski Emeryt(2026-02-11)
  • Serio?
  • I tak należy się promować poprzez sport na najwyższym poziomie jakim bez wątpienia jest Polska siatkówka w rozgrywkach Plusligi, a dodatkowo prowadzenie przez zespół Barkomu zajęć z siatkówki w ramach lekcji wychowania fizycznego.
  • Masakra. łatwo sie wydaje pieniadze podatnika na ekwiwalent reklamowy istniejacy tylko w wyobraźni urzedników. Weźcie ich w ogóle przygarnijcie i płaccie bańke za sezon, a co tam.
  • No to teraz czekamy na informację ile władze Elbląga wydały na przyciągnięcie inwestorów do Elbląga, zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury i warunków do prowadzenia działalności tak aby mieszkańcy miasta mieli szanse na godny byt i utrzymanie swoich rodzin.
  • Co to jest 160 tysięcy. Na stołki dla kolegów typu oficer rowerowy, "derektor" od portu którego nie ma czy "derektor od zarządzania kyzysowego, kolega z ept czy inni - kasa idzie nie mniejsza.
    szybcior(2026-02-11)
    5
    1
    szybcior(2026-02-11)
  • Moze się nie znam ale korzyści nie dostrzegam. Przy tej mizerii finansowej miasta i mając w pamięci kwoty dofinansowań działalności elblaskich klubów to uważam ze to źle wydane pieniądze.
  • @hd - Dokładnie, uważam że promocja miasta to ważna sprawa ale te działania NIE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA PROMOCJĘ I ROZWÓJ GOSPODARCZY MIASTA. Nie przekładają się na rozwój gospodarczy tzn. nowych inwestorów i nowe miejsca pracy. Ten "ekwiwalent medialny" to fikcyjna lub teoretyczna suma która w żaden sposób nie ma odzwierciedlenia w realnych widocznych działaniach gospodarczych. To jak na razie tylko PR nic więcej. Warto się zastanowić czy to ma sens jeśli tak to jaki bo jeśli ma to być tylko pusta reklama to raczej nie.
    Głos z oddali tłumu(2026-02-11)
    1
    0
    Głos z oddali tłumu(2026-02-11)
  • to chyba jakieś kpiny-800 za mecz i 50 godzina treningu
    nielubiekaczek(2026-02-11)
    2
    0
    nielubiekaczek(2026-02-11)
  • Kompromitacja tej władzy- jak można wydawać nasze pieniądze bez naszej zgody I to na tych, ktorzy nas ignorują I mają za nic naszą pomoc... miarka już się dawno przebrała, ale jak widać nie dla mołdawskich trampkow.
    S k andal(2026-02-11)
    0
    0
    S k andal(2026-02-11)
