162 tysiące dla lwowskich Nietoperzy

Władze Elbląga zawarły kolejną umowę ze spółką Volley Club Barkom Lwów, prowadzącą siatkarski zespół Barkom Każany Lwów. Za miesiąc promocji Elbląga w Pluslidze samorząd zapłaci 162,6 tys. zł netto.

Barkom Każany Lwów występuje w Pluslidze, swoje mecze domowe w sezonie 2025/26 rozgrywa w elbląskiej Hali Sportowo- Widowiskowej. 27 stycznia spółka prowadząca drużynę podpisała z władzami miasta umowę o promocji miasta przez siatkarzy w rozgrywkach Plusligi.

Umowa została zawarta na miesiąc (do 27 lutego). Opiewa na 162 601,63 zł netto (200 tys. zł brutto). W jej ramach klub zobowiązał się do zaangażowania drużyny w prowadzenie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Elbląg, umieszczenie dwóch naklejek reklamowych na parkiecie, wyświetlenie herbu miasta lub logotypu „Elbląg w formie” na bandach LED podczas meczów rozgrywanych w Elblągu oraz umieszczenia herbu lub ww. logotypu na strojach meczowych, siatce meczowej, ściance konferencyjnej oraz prasowej, plakatach meczowych, biletach i karnetach, publikacji w mediach społecznościowych informacji o współpracy z miastem Elbląg, ekspozycja herbu Elbląga na stronie internetowej oraz ekspozycja herbu lub logotypu „Elbląg w formie” we wszystkich grafikach meczowych w mediach społecznościowych Barkomu.

To już druga umowa podpisana pomiędzy spółką, a miastem na promocję Elbląga w ramach rozgrywek Plusligi. Od 20 października do 20 grudnia ubiegłego roku obowiązywała poprzednia. Wówczas (za dwa miesiące promocji) siatkarze Barkomu otrzymali 128 455,28 zł plus VAT, razem 158 tys. zł brutto. Razem promocja Elbląga przez Barkom dotychczas kosztuje 291 056,91 zł netto (358 tys. zł brutto) minus koszty wynajmu Hali Sportowo-Widowiskowej (800 zł za mecz i 50 zł za godzinę treningu). Umowa z MOSiR-em na wynajmowanie hali obowiązuje do 30 czerwca 2026 r.

Między 20 grudnia 2025 roku a 20 stycznia 2026 Barkom w Pluslidze rozegrał cztery mecze – wszystkie na wyjeździe. Ciekawostką jest fakt, że po 27 lutego Nietoperze rozegrają jeszcze cztery mecze, dwa wyjazdowe i dwa w Elblągu. Czy będzie w takim razie nowa trzecia umowa? Zapytaliśmy o to w urzędzie, czekamy na odpowiedzi.