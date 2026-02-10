UWAGA!

----

Po głośnym policyjnym filmie. Kontrola i w Elblągu, i w Olsztynie. A także dymisja (aktualizacja)

 Elbląg, Po głośnym policyjnym filmie. Kontrola i w Elblągu, i w Olsztynie. A także dymisja (aktualizacja)
(fot. KMP Elbląg)

Komendant wojewódzki policji wszczął kontrolę nie tylko w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu, ale także wśród swoich bezpośrednich podwładnych w Olsztynie. Powodem jest głośny film o warunkach służby w komisariacie policji w Tolkmicku..

Przypomnijmy, że kierownik rewiru dzielnicowych w Tolkmicku, podległego komendantowi miejskiemu w Elblągu, na filmie - który ktoś wrzucił do mediów społecznościowych - w niecenzuralnych słowach wypowiedział się o warunkach pracy, jakie panowały od kilku miesięcy w tolkmickiej jednostce. Policjanci musieli sami w niej sprzątać, odśnieżać i palić w piecu. Po ujawnieniu nagrania komendant wojewódzki policji wszczął kontrolę w KMP Elbląg i rozpoczął procedurę odwołania elbląskiego komendanta policji.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika jednak, że policjanci z Tolkmicka informowali wcześniej Komendę Wojewódzką Policji o panującej tam sytuacji i apelowali o zatrudnienie na zastępstwo osoby do sprzątania i palenia w piecu, bo dotychczasowy pracownik poszedł na dłuższe zwolnienie chorobowe. Zapytaliśmy o to w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która odpowiedziała nam, że kontrola w tej sprawie dotyczy nie tylko KMP w Elblągu, ale również KWP w Olsztynie.

- Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie wszczęte zostały czynności kontrolne dotyczącej sytuacji, jaka zaistniała w Rewirze Dzielnicowych w Tolkmicku. Sprawdzane są czynności podejmowane w tej sprawie przez pracowników KMP w Elblągu oraz KWP w Olsztynie. Ustalane są działania konkretnych osób, które były bezpośrednio odpowiedzialne za zapewnienie właściwego funkcjonowania Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku oraz te, które mogły mieć wpływ na powstałe zaniedbania. Sprawdzany jest sposób przekazywania informacji, obieg dokumentacji i jej prawidłowość – napisał w odpowiedzi na nasze pytania podkom. Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. - Czynności kontrolne w tej sprawie trwają i na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby móc udzielić jednoznacznej i w pełni rzetelnej informacji. Zależy nam na szybkim i skrupulatnym wyjaśnieniu tej sprawy i wyciągnięciu wniosków, które nie dopuszczą do tego, aby taka sytuacja mogła się powtórzyć – dodał rzecznik.

 

Aktualizacja. Jak podali dziennikarze "Wydarzeń" Polsatu News, komendant wojewódzki policji w Olsztynie w związku z tą sprawą zdymisjonował naczelnika wydziału finansowego KWP w Olsztynie. - Jeszcze w listopadzie 2025 roku szef elbląskiej policji skierował do komendanta wojewódzkiego wniosek o zatrudnienie pracownika cywilnego do palenia w piecu i sprzątania posterunku (w Tolkmicku - red.), ale pismo nie zostało rozpatrzone i "utknęło w Wydziale Finansowym" - informują dziennikarze Polsat News.

RG, daw

A moim zdaniem...

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Policjant powinien reprezentować wysoki hart ducha i wysoką kulturę osobistą. Używanie języka zwanego "bluzganiem" oraz nagrywanie tego dowodzi że te kryteria nie są spełnione. Są różne sposoby komunikowania problemów ale ten jaki wybrał bohater tego filmiku jest najgorszy. Policjant to jednak zawód zaufania społecznego. Po obejrzeniu tej superprodukcji moje zaufanie spada do zera.
  • Na to co tam miał to język byl idealny i dlatego dopiero większość zrozumiała powagę sprawy!
  • Tradycyjnie problem zaczyna się od " góry " na "dole" szuka się zawsze kozła ofiarnego!
  • Trzeba przyznać, że ujął w wypowiedzi sedno sprawy i slowa byly jak najbardziej właściwe w stosunku do sytuacji ! Zrobil to mega świetnie choć filmik byl na prywatny użytek, a ktoś zadbał o publikację! Powiedzial po prostu prawdę o warunkach pracy, o czym większość tylko szepcze..... wyszlo tylko na dobre choć policjantowi współczuję bo prawda w oczy kole I nie jest popularna...
  • To samo z panią "niby" "niby" pomagająca zwierzętom jak są źle traktowane, dobra mina do telewizji i dobre robienie wrażenia przy wywiadach, ale jak jej koledzy zatrzymali kobietę, która jechała pomoc umierającemu psu i specjalnie trzymali ja ponad godz, i powiedzieli a jest na to dowodów że psy ich nie interesują mogą sobie umierać to co zrobiła???? Zrzuca winę że nie zajmuje się tym, że z komendantem trzeba Asię kontaktować, a co ma komendant do jej podejścia??? Powinna nie patrzeć na swoich kolegów, a założyć im sprawę. Ale udawanie, że się nie widzi u swoich przyjaciół problemu a szuka się u cywilów to się nazywa.... Kolesiostwo
    Mirek 12(2026-02-10)
  • Wiadomo kto na górze stoi i jakim językiem operuje
    kpt, sowa(2026-02-10)
  • Po prostu efekty tego, że nie rozliczono esbeków i PZPR-owców. Esbecy wszędzie gdzie się dało powsadzali, ,swoich ". i dzisiaj w Sejmie czarzaści, w rządzie....... , a w całym kraju bałagan....
  • W nagrodę wciągną go na listę wyborczą PiS do Sejmu pewnie. Doświadczenie w polityce już ma. Przewodniczący Rady Miejskiej Tolkmicka.
  • Nagraj prywatnie nauczyciela, księdza. Nagraj każdego w sytuacji używania łaciny i wyjdzie Ci, że świętych nie ma. Policjant to zwykły urzędnik z planem sprzedaży. Liczba wystawionych mandatów musi pasować do celów sprzedażowych Komendy Wojewódzkiej.
  • Wstań z kolan i Ty !
  • Przykład idzie z GÓRY od rządu ministra sprawiedliwości itp
  • Język w Policji jest jak na melinie, żadnej różnicy skoro tylko taki język rozumieją. Kultury nie uświadczysz a to prawdziwa twarz policjanta jak nagrywa z ukrycia.
