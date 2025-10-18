Dawno temu w Elblągu… rozrabiali uczniowie zawodówek

- W ostatnim czasie uczniowie szkół zawodowych ponownie dali powód do skarg. Oprócz tego, że po zakończeniu zajęć szkolnych często dochodzi między nimi do bójek na ulicy, dopuszczają się oni również różnych aktów brutalności wobec innych osób. W poniedziałek wieczorem na ulicy Pocztowej (niem. Poststraße) jeden z tych chłopców bez żadnego powodu zadał mężczyźnie potężny cios pałką w głowę. Naszym życzeniem jest, aby funkcjonariusze policji zwrócili uwagę na zaczepki tych chłopaków - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Co porabia Cesarz w Kadynach?

Z Kadyn otrzymaliśmy takie oto wieści: Cesarz wykazuje bardzo żywe zainteresowanie wszystkimi gałęziami gospodarki w regionie Kadyn, od rolnictwa po przemysłowe gałęzie poboczne. Wczoraj obejrzał on między innymi nowe uprawy leśne. Na tę wizytę Cesarz zaprosił nadleśniczego z miejscowości Rominty (niem. Rominten), barona Specka von Sternberga, który cieszy się szczególną łaską Jego Wysokości. Wieczorem do Kadyn przybył specjalnym połączeniem kolei nadzalewowej angielski ambasador hrabia Wolff-Metternich. Dziś rano Cesarz wysłuchał wykładu, a następnie o godz. 12 wraz z panami ze swojej świty zwiedził cegielnię należącą do majątku. Wyjazd Cesarza zaplanowany jest na piątek wczesnym rankiem […] (AZ, środa, 15.10.1902 r.).

Aresztowania w naszym mieście

W poniedziałek po południu aresztowano robotnika Edwarda Engela z Wikrowa (niem. Klein Wickerau), który z innym mężczyzną wywołał skandal na Starym Mieście (niem. Alter Markt). Wieczorem tego samego dnia szklarz Franz Wohlgemuth został osadzony w areszcie, ponieważ udał się do teatru w stanie alkoholowego upojenia i zachowywał się tam na tyle niestosowanie, że musiał zostać wyproszony na zewnątrz (AZ, środa, 15.10.1902 r.).

Poszukiwany dwunastolatek

12,5-letni uczeń Ernst Saale, syn mistrza ślusarskiego z Gołdapii (nie. Goldap) rzucił się w wir cygańskiego życia. Rankiem 29 sierpnia chłopak wyszedł do szkoły, nie wrócił jednak do domu swoich rodziców i napisał po kilku dniach z miejscowości Gąbin* (niem. Gubinnen), że udał się w podróż wraz z handlarzem źrebiętami. Niedługo po tym wysłał on widokówki z Królewca (niem. Koenigsberg) i Elbląga i od tego czasu słuch po nim zaginął (AZ, czwartek, 16.10.1902 r.).

*Gusiew, Gąbin (niem. Gumbinnen) – miasto w Rosji, w obwodzie królewieckim, siedziba rejonu gusiewskiego – Wikipedia

Awantura w lokalu

Dużą brutalnością wykazał się kelner Friedrich Bedder, mieszkaniec ulicy Studziennej (niem. Kettenbrunnenstraße, tłum. Studni Łańcuchowej). Zatrzymał się on w jednej z gospód i zachowywał się tak niestosownie, że został wyproszony z lokalu. Ponieważ nie miał zamiaru z niego wyjść, faktor* Gotfryd S. próbował go z niego wyprowadzić. Jednak nie skończyło się to dla niego szczęśliwie. B. chwycił za żelazne krzesło ogrodowe i zadał mu nim tak potężny cios w głowę, że S. upadł zalany krwią na ziemię. Awanturnik został aresztowany (AZ, piątek, 17.10.1902 r.).

*dawniej pośrednik handlowy lub pośrednik w interesach

Obchody okrągłej rocznicy w szkole średniej dla dziewcząt

W środę, 22 października, miejska szkoła średnia dla dziewcząt obchodzi 50-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, jak już wcześniej krótko informowaliśmy, tego dnia w auli szkoły odbędzie się uroczystość, która, jak już teraz można zauważyć, cieszyć się będzie licznym udziałem. W poniedziałek i wtorek o godz. 18 odbędą się występy muzyczne chóru uczennic, które z pewnością przyciągną liczną publiczność, biorąc pod uwagę żywe zainteresowanie, jakim mieszkańcy Elbląga od zawsze darzyli swoją szkołę średnią dla dziewcząt. Głównym dniem obchodów rocznicy jest, jak już wspomniano, środa, kiedy to o godz. 11 odbędzie się główna uroczystość, a o godz. 15 w kasynie uroczysta kolacja. Swoje przybycie potwierdził prezydent Holwede. Zostaliśmy poproszeni o poinformowanie uczestników uroczystej kolacji, że muszą oni zgłosić się odpowiednio wcześnie do organizatora imprezy w kasynie (AZ, sobota, 18.10.1902 r.).

