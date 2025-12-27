Dawno temu w Elblągu… zwiedzano fabrykę Neufeldta

- Lokalna szkoła handlowa i rzemieślnicza dla dziewcząt pod kierownictwem profesora Badowa odwiedziła wczoraj fabrykę blacharską A. H. Neufelda, gdzie spędziła prawie dwie godziny na pouczającej i inspirującej wycieczce. Fabryka zapewniła dwóch pracowników, którzy oprowadzili kilkadziesiąt uczennic po obu działach. Panowie ci zadbali o to, aby wszystkie uczennice mogły z zainteresowaniem obserwować proces produkcji wyrobów blaszanych (AZ, środa, 17.12.1902 r.) - pisała prasa w 1902 roku. O czym jeszcze?

Duże zapotrzebowanie na węgiel

W wyniku utrzymujących się niskich temperatur i związanego z tym wzrostu zamówień na węgiel w śląskim zagłębiu węglowym występuje duży niedobór wagonów kolejowych, dlatego wszystkie stacje kolejowe są zobowiązane do terminowego rozładunku tych wagonów oraz do przyspieszenia dostaw pustych wagonów do zagłębia węglowego (AZ, czwartek, 18.12.1902 r.).

Przebudowa kościoła w Próchniku

Podczas ostatniej wizyty cesarza w Kadynach (niem. Cadinen) wyraził on życzenie, aby stary kościół w Próchniku (niem. Dörbeck) – filia kościoła w Łęczu (niem. Lenzen) – został odrestaurowany i aby w miejsce starej dzwonnicy wzniesiono masywną wieżę. W tym celu cesarz wyraził chęć przekazania darowizny pieniężnej. Obecna dzwonnica składa się z drewnianej konstrukcji pokrytej deskami i dachem i znajduje się kilka metrów od kościoła. Królewski rząd w Gdańsku (niem. Danzig) zlecił królewskiemu inspektorowi budowlanemu z Elbląga sporządzenie planu i przekroju kościoła w Próchniku oraz przedłożenie go wraz z niezbędnymi fotografiami wnętrza kościoła oraz szacunkowymi kosztami remontu (AZ, piątek, 19.12.1902 r.).

Złote gody

W piątek złote gody obchodzili właściciele ziemscy zamieszkali przy ulicy Królewieckiej 43 (niem. Königsbergerstraße), państwo Preuss. Z tej okazji cesarz nadał im medal jubileuszowy. Jubilat przez ponad 50 lat nieprzerwanie pracował w fabryce Schichaua i został odznaczony ogólnym orderem honorowym oraz krzyżem zasługi (AZ, sobota, 20.12.1902 r.).

Wieczorki rodzicielskie w szkołach

Pewien tutejszy dyrektor szkoły zainicjował wprowadzenie tzw. wieczorów rodzicielskich również tutaj, w Elblągu, wzorując się na dużych miastach. Obecnie miejska komisja szkolna zezwoliła temu dyrektorowi na zorganizowanie wieczoru rodzicielskiego w ramach próby. Wieczory rodzicielskie mają na celu zacieśnienie więzów między środowiskiem szkolnym i rodzinnym (AZ, niedziela, 21.12. 1902 r.).

W Domu Wypoczynkowym rozdawano prezenty

Wczoraj w Domu Wypoczynkowym odbyło się rozdanie prezentów dla ubogich parafii św. Anny. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym śpiewaniem pieśni „Vom Himmel hoch da komm ich her” (Pochodzę z nieba, stamtąd wysoko). Przy choince z płonącymi świecami dzieci recytowały wiersze, a pod kierunkiem nauczyciela Schampa uczniowie Pierwszej Szkoły dla Chłopców zaśpiewali kilka bardzo ładnych kolęd. Następnie pastor Malletke wygłosił przemówienie, nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. Życzliwe ręce obficie zastawiły świąteczny stół wszelkiego rodzaju przydatnymi darami. W szczególności stowarzyszenie zajmujące się szyciem ubrań funkcjonujące przy kościele św. Anny postanowiło przez cały rok szyć ubrania, aby sprawić radość potrzebującym. Po wspólnym zaśpiewaniu pieśni „Ach bleib mit deinem Segen” (Ach, pozostań ze swoim błogosławieństwem) ponad 200 osób, młodych i starszych, otrzymało swoje prezenty i z wdzięcznością w sercach udało się w drogę powrotną do domu (AZ, środa 24.12.1902 r.).

Mikołaj nie zapomniał wstąpić na wigilię stowarzyszenia ludowego

W niedzielę wieczorem stowarzyszenie ludowe z Zawady (niem. Pangritz Kolonie) świętowało Boże Narodzenie w pomieszczeniach gospody Concordii, w którym uczestniczyło wielu członków stowarzyszenia, a zwłaszcza dzieci. Oczywiście nie obyło się bez rozdawania prezentów. Wszystkie dzieci, a było ich ponad 100, otrzymały kolorowe talerze (AZ, środa, 24.12.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.