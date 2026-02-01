„Dobry fachowiec i aktywny działacz” (Głos z przeszłości, odc. 232)
- W Rejonowym Urzędzie Telefoniczno-Telegraficznym otwarty został czteromiesięczny kurs dla telefonistek zorganizowany przez PO Służba Polsce – pisała prasa w 1950 r. O czym jeszcze?
Co działo się w Elblągu w 1950 roku? O tym jak zawsze w cyklu Głos z przeszłości.
Awans za rzetelną pracę
"Pracownik Zakładów Sprzętu Transportowego w Elblągu, członek ZMP Zygmunt Zieliński, otrzymał ostatnio odpowiedzialne stanowisko brygadzisty działu mechanicznego. Zieliński pracuje w zakładach od 1947 r. Ostatnio złożył egzamin czeladniczy. Zdobył ogólne uznanie jako dobry fachowiec i aktywny działacz społeczny".
Kurs dla telefonistek
"W Rejonowym Urzędzie Telefoniczno-Telegraficznym otwarty został czteromiesięczny kurs dla telefonistek zorganizowany przez PO Służba Polsce. W kursie bierze udział 17 uczestniczek wytypowanych przez Pow. Kom. SP pochodzących głównie z okolicznych wsi".
Związek Bojowników o Wolność urządza wieczornicę związkową
"W dniu 23 bm., godz. 20 w świetlicy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację odbędzie się wieczornica urządzona wspólnie ze Związkiem Inwalidów Wojennych. Wszystkie koła są proszone o przyjście".
Premiera w Teatrze im. Jaracza
"W dniu dzisiejszym tj. 23 bm. w Państwowym Teatrze im. Jaracza odbędzie się premiera czteroaktowej sztuki Maliszewskiego o odbudowie Warszawy pt. Wczoraj i Przedwczoraj (...)".
Odczyt o planie sześcioletnim
"Dziś, 23 bm. o godz. 11 w sali teatru przy ul. Kościelnej odbędzie się odczyt na temat planu sześcioletniego zorganizowany przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej".
Źródło: Głos Wybrzeża nr 262, 1950 r.
Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.