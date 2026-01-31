Niebezpieczny odpad promieniujący trafił do ZUO

Do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu trafiły w sobotę (31 stycznia) odpady wykazujące promieniowanie gamma. Są one niebezpieczne i bezwzględnie wymagają specjalistycznego zabezpieczenia. Do ZUO odpady zostały przywiezione śmieciarką z terenu Elbląga. O zdarzeniu poinformowano m.in. Sanepid i Centrum Atomistyki.

- 31 stycznia do Zakładu Utylizacji Odpadów zostały przywiezione odpady wykazujące promieniowanie gamma. Odpady zostały niezwłocznie zabezpieczone i umieszczone na specjalnie wyznaczonym placu o podwyższonej promieniotwórczości na terenie ZUO, zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. O zdarzeniu zostały poinformowane właściwe instytucje: Centrum Atomistyki w Warszawie oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna w Olsztynie. Informacyjnie powiadomiono również Państwową Straż Pożarną w Elblągu oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie - poinformował Urząd Miasta w Elblągu.

Promieniowanie wykryto w trakcie standardowego pomiaru przez bramki dozymetryczne w ZUO. Sytuacja jest obecnie monitorowana przez odpowiednie służby, które będą ustalać, kto pozbył się w ten sposób odpadów wykazujących promieniowanie. Żaden z pracowników ZUO nie miał bezpośredniego kontaktu z tymi odpadami.