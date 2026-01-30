Więcej zielonej fali w mieście

Kolejne skrzyżowania w Elblągu mają być objęte tzw. zieloną falą, by ułatwić poruszanie się po mieście. Władze Elbląga poszukują właśnie wykonawcy rozbudowy systemu sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Hetmańskiej, 12 Lutego i Grota Roweckiego.

Z informacji, które przekazał nam Marek Pawlikowski, dyrektor departamentu Zarząd Dróg wynika, że tzw. zielona fala obejmuje obecnie ul. Bema, Aleję Grunwaldzką i ul. Płk. Dąbka. W najbliższych miesiącach ma do tego systemu dołączyć ul. Hetmańska (od skrzyżowania z Tysiąclecia), 12 Lutego (do skrzyżowania z płk. Dąbka) i Grota-Roweckiego. Władze miasta właśnie szukają wykonawcy rozbudowy systemu sygnalizacji świetlnej.

Rozbudowa ma polegać na zainstalowaniu nowych przyłączy telekomunikacyjnych (światłowodowych) między poszczególnymi skrzyżowaniami i spięciem ich w system tzw. zielonej fali.

Zainteresowane tym zadaniem firmy mogą składać swoje oferty do 6 lutego. Zwycięzca będzie miał 60 dni na realizację prac od daty przekazania przez miasto terenu do realizacji prac.