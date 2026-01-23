Nareszcie weekend: WOŚP, Przebojowa Zima, warsztaty

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

- Jak karnawał, to szaleństwo! A skoro szaleństwo, to tylko w doborowym towarzystwie i przy dobrej rozrywce. Mamy dla Was idealny sposób na ten czas, "Okno na parlament" – podaje Teatr im. A. Sewruka. Więcej o poszczególnych spektaklach tutaj. Najbliższy - 23 stycznia.

W weekend 23–24 stycznia plac przy Katedrze św. Mikołaja zamieni się w zimowe centrum dobrej zabawy w ramach „Przebojowej Zimy z Radiem ZET"! Będą zjazdy na snowtubingu, curling, biegówki, szkoła snowboardu, konkursy z nagrodami i muzyka, która sama wyciąga z domu.

- Zapraszamy na warsztaty “Szablony z Kozakiem” prowadzone przez Janusza Kozaka, którego wystawa “Peryferia” jest aktualnie prezentowana w Galerii EL – informuje Galeria EL. Warsztaty odbędą się 24 stycznia w godz. 11-13, obowiązują zapisy.

W niedzielę, 25 stycznia o 13 franciszkanie zapraszają na spotkanie w auli Domu im. O. Klimuszki. Będzie to rozmowa z o. Tomaszem Jankiem OFMConv – franciszkaninem, doktorem nauk humanistycznych, rekolekcjonistą, duszpasterzem i artystą malarzem. Temat - jego książka „Z Gdańska do Asyżu na piechotę, czyli spełniony sen o pielgrzymowaniu".

Najbliższy weekend w Elblągu upłynie pod znakiem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – program tutaj.

Propozycje zajęć na ferie zebraliśmy z kolei w tym artykule.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego tygodnia!