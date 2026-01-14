Podzielcie się swoimi wspomnieniami!
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu rozpoczyna nabór fotografii do kolejnego tomu publikacji „Elbląg i elblążanie w fotografii własnej”, poświęconej dekadzie lat siedemdziesiątych.
Zapraszamy mieszkańców Elbląga oraz wszystkie osoby posiadające domowe archiwa fotograficzne do przynoszenia zdjęć z lat 70. XX wieku, które ukazują miasto i jego mieszkańców w codziennym życiu.
Poszukujemy fotografii przedstawiających m.in.:
- elblążan i elblążanki,
- architekturę miasta i jego przestrzeń,
- życie codzienne,
- wydarzenia sportowe, kulturalne i religijne,
- szkołę i edukację,
- dzieciństwo i młodość,
- modę lat siedemdziesiątych,
- formy spędzania czasu wolnego,
- pracę i życie zawodowe.
Zdjęcia prosimy przynosić w godzinach 10.00–14.00 w dni pracy Muzeum. Jeśli ten termin nie jest dogodny, istnieje możliwość indywidualnego umówienia się. Prosimy wtedy o kontakt mailowy: a.jung@muzeum.elblag.pl
Ważne informacje organizacyjne:
- prosimy, aby przynoszone fotografie były opisane (jeśli to możliwe: miejsce, data, osoby, wydarzenie),
- w trosce o ochronę wizerunku i danych osobowych konieczne będzie wyrażenie zgody na publikację zdjęć. W przypadku osób zmarłych zgodę muszą wyrazić ich spadkobiercy. Formularz będzie można wypełnić w Muzeum.
- Zdjęcia zbiorowe, przedstawiające wydarzenia publiczne lub takie, na których osoby stanowią jedynie tło, będziemy rozpatrywać indywidualnie pod względem praw do ochrony wizerunku.
Przyjmujemy zarówno zdjęcia amatorskie, jak i wykonane przez lokalnych fotografów – najważniejsze, by oddawały klimat Elbląga lat siedemdziesiątych i osobiste spojrzenie na tamten czas.
Zapraszamy do udziału i współtworzenia kolejnego tomu historii Elbląga zapisanej w fotografiach.