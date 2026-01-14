Podzielcie się swoimi wspomnieniami!

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu rozpoczyna nabór fotografii do kolejnego tomu publikacji „Elbląg i elblążanie w fotografii własnej”, poświęconej dekadzie lat siedemdziesiątych.

Zapraszamy mieszkańców Elbląga oraz wszystkie osoby posiadające domowe archiwa fotograficzne do przynoszenia zdjęć z lat 70. XX wieku, które ukazują miasto i jego mieszkańców w codziennym życiu.

Poszukujemy fotografii przedstawiających m.in.:

- elblążan i elblążanki,

- architekturę miasta i jego przestrzeń,

- życie codzienne,

- wydarzenia sportowe, kulturalne i religijne,

- szkołę i edukację,

- dzieciństwo i młodość,

- modę lat siedemdziesiątych,

- formy spędzania czasu wolnego,

- pracę i życie zawodowe.

Zdjęcia prosimy przynosić w godzinach 10.00–14.00 w dni pracy Muzeum. Jeśli ten termin nie jest dogodny, istnieje możliwość indywidualnego umówienia się. Prosimy wtedy o kontakt mailowy: a.jung@muzeum.elblag.pl

Ważne informacje organizacyjne:

- prosimy, aby przynoszone fotografie były opisane (jeśli to możliwe: miejsce, data, osoby, wydarzenie),

- w trosce o ochronę wizerunku i danych osobowych konieczne będzie wyrażenie zgody na publikację zdjęć. W przypadku osób zmarłych zgodę muszą wyrazić ich spadkobiercy. Formularz będzie można wypełnić w Muzeum.

- Zdjęcia zbiorowe, przedstawiające wydarzenia publiczne lub takie, na których osoby stanowią jedynie tło, będziemy rozpatrywać indywidualnie pod względem praw do ochrony wizerunku.

Przyjmujemy zarówno zdjęcia amatorskie, jak i wykonane przez lokalnych fotografów – najważniejsze, by oddawały klimat Elbląga lat siedemdziesiątych i osobiste spojrzenie na tamten czas.

Zapraszamy do udziału i współtworzenia kolejnego tomu historii Elbląga zapisanej w fotografiach.