"Lokal biblioteki będzie zbyt szczupły" (Głos z przeszłości, odc. 227)

- Staraniem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej odbędzie się w dniu 24 bm. o godz. 11 w sali kina Bałtyk interesujący odczyt na temat „Założenia planu sześcioletniego” - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Zapraszamy na kolejny odcinek Głosu z przeszłości. Tym razem odbędziemy też krótką wycieczkę do Malborka.

W elbląskiej spółdzielni spożywców wybrano radę kobiecą

"W sali konferencyjnej Powiatowej Rady Związków Zawodowych odbyło się zebranie 60 delegatek grup związkowych przy Elbląskiej Spółdzielni Spożywców celem wyboru rady kobiecej. Referat na temat zadań rad kobiecych w planie sześcioletnim wygłosiła tow. Jadwiga Skibińska. Następnie przemawiała przedstawicielka Okręgowego Zarządu Związku Spółdzielców tow. Elszkowa.

W wyniku wyborów przewodniczącą rady kobiet wybrana została ob. Teodozja Staranek, sekretarzem Klara Rutkowska oraz do zarządu – tow. tow. Sieradzka, Bukowska, Czerniawska, Engelard, Woźniak, Szródek i Lichowska”.

Interesujący odczyt w Kinie Bałtyk

„Staraniem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej odbędzie się w dniu 24 bm. O godz. 11 w sali kina Bałtyk interesujący odczyt na temat „Założenia planu sześcioletniego”. Odczyt uzupełni pokaz filmowy. Wstęp bezpłatny”.

Kurs kontrolerów jakości produkcji

„W dniu 18 bm. rozpoczął się w Centralnym Zarządzie Budowy Maszyn Ciężkich w Śliwicach kurs kontrolerów jakości produkcji. Z Zakładów Mechanicznych wydelegowano na kurs 8 pracowników. W czasie trwania kursu słuchacze będą otrzymywali normalne pobory.

Po powrocie absolwenci kursu będą nadal pracowali w zakładach”.

Ciasny rozmiar utrudnia rozwój Powiatowej Biblioteki w Malborku

„Powiatowa Biblioteka w Malborku, która w 1946 roku posiadała zaledwie 1000 tomów, liczyła w roku 1949 już 11 tysięcy, a obecnie posiada ok. 20 tysięcy wydawnictw książkowych, beletrystycznych i naukowych.

Biblioteka liczy ponad 1500 stałych czytelników i posiada dwie filie miejskie: w Malborku i Nowym Stawie oraz 8 gminnych: w Starym Polu, Kałdowie, Lisewie, Myszewie Mątwach Wielkich i Nowym Stawie, ponadto 22 punkty biblioteczne w gromadach. Kierownictwo biblioteki ma daleko idące plany rozbudowy bibliotek i rozszerzenie sieci bibliotek gromadzkich. Narastający głód książki na terenie samego Malborka spowoduje, że niedługo lokal biblioteki będzie zbyt szczupły. Już obecnie w godzinach otwarcia biblioteki czekają długie kolejki.

Gdy nastaną chłody i mrozy sytuacja ta jeszcze pogorszy się. Sprawą lokalu powinna zainteresować się MRN.

Kierownictwo zwracało się już kilkakrotnie do MRN, lecz dotychczas bez skutku.

Dwa lata wyremontowano 2-piętrowy budynek przy ul. Żeromskiego, który nie jest dotychczas wykorzystany. Czy nie można wykorzystać tego budynku dla biblioteki”.

Źródło: Głos Wybrzeża nr 260, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.