Policja wraca do tajemniczej śmierci noworodka pod Elblągiem

Są sprawy, które zostają w pamięci na zawsze, także wśród policjantów. W ramach kampanii Archiwum X - Nie przestajemy szukać! wracamy dziś do historii noworodka odnalezionego 21 stycznia 2001 roku pod Kazimierzowem. Minęły lata, ale pytania wciąż czekają na odpowiedzi: co się wówczas wydarzyło? Kim była matka dziecka? Co się z nią stało? Wierzymy, że dzięki Państwa pomocy i przekazanym informacjom uda się nam ją zakończyć.

Co ustalono w śledztwie?

21 stycznia 2001 roku około godziny 14.45 policjanci Komendy Miejskiej Policji w Elblągu zostali powiadomieni przez mężczyznę o odnalezieniu w przydrożnym rowie, w okolicy miejscowości Kazimierzowo, zwłok nowo narodzonej dziewczynki. Dziecko było owinięte w charakterystyczny koc, obok leżała niewielka poduszka.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów i techników kryminalistyki. Zabezpieczono ślady, a do działań wykorzystano psa tropiącego, który podjął ślad prowadzący w kierunku miejscowości Adamowo. Przy jednym z budynków trop niestety się urwał.

Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że dziewczynka urodziła się żywa i żyła od około 20 minut do 6 godzin. Przyczyną śmierci było wyziębienie i brak udzielonej pomocy. W toku postępowania zabezpieczono i oznaczono profil DNA dziecka oraz jego matki.

Fot. policja.pl

Sprawa, która wciąż czeka na odpowiedź

Pomimo prowadzonych przez lata działań śledczych i operacyjnych nie udało się dotąd ustalić tożsamości matki ani dokładnych okoliczności tej tragedii. Policjanci z warmińsko-mazurskiego Archiwum X wrócili do sprawy ponownie analizując zgromadzone materiały i korzystając z nowych możliwości kryminalistyki i współczesnych metod analitycznych.

- Pracując przy takich sprawach nie da się być tylko śledczym. Zawsze myślimy o tym dziecku, o jego matce i o tym, co musiało się wydarzyć, że doszło do tej tragedii - mówi policjant prowadzący i dodaje: - Wielokrotnie w sprawach znajdujących się w policyjnych Archiwach X przełom następował dzięki jednej osobie, która po latach milczenia znalazła w sobie odwagę, by wrócić do trudnych wspomnień.

Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące tego zdarzenia, nawet jeśli mogą wydawać się one drobne lub dotyczą jedynie fragmentów wspomnień sprzed lat o kontakt z Policją. Szczególnie ważne mogą być informacje o kobietach, które były w ciąży w tamtym czasie i zamieszkiwały w rejonie Kazimierzowa, Adamowa lub Elbląga, bądź o osobach, które zachowywały się wówczas w sposób nietypowy.

Każda przekazana informacja może nam pomóc w ustaleniu prawdy. Osoby posiadające wiedzę na temat tego zdarzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 509 985 025 lub mailowo: archiwumx@policja.gov.pl. Zapewniamy pełną anonimowość.

Kampania Archiwum X - Nie przestajemy szukać!

Sprawa ta prezentowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii Archiwum X - Nie przestajemy szukać!, prowadzonej przez Biuro Kryminalne KGP i Biuro Komunikacji Społecznej KGP w dniach 16 - 22 lutego 2026 r., podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem kampanii jest przypomnienie, że za każdą niewyjaśnioną sprawą stoją realni ludzie i ich historie, zachęcenie świadków do podzielenia się informacjami oraz podkreślenie, jak ważne jest dążenie do poznania prawdy.

