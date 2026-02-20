Pożar na Trybunalskiej

Dziś (20 lutego) w jednym z mieszkań mieszczącym się na poddaszu budynku wielorodzinnego doszło do pożaru. Na szczęście nikt w nim nie ucierpiał. Zobacz zdjęcia.

Służby zostały powiadomione o pożarze w jednym z mieszkań przy ul. Trybunalskiej przed godz. 11. Na miejsce udały się cztery zastępy straży pożarnej oraz policja.

- W mieszkaniu przy ul. Trybunalskiej 22 doszło do pożaru obudowy kominka na paliwo stałe, czyli opalanego drewnem. Doszło do zapalenia się konstrukcji budowlanej, która została rozebrana. Nadpalone elementy zostały usunięte, a pożar ugaszony przy pomocy wody. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu obecne były cztery zastępy straży pożarnej, czyli dwunastu ratowników - mówił dowodzący akcją strażak.