Groźny wypadek Kamili Sellier na igrzyskach

Fatalny dla Kamili Sellier przebieg miał ćwierćfinał short tracku na dystansie 1500 metrów podczas igrzysk olimpijskich. Wychowanka Orła Elbląg była w czołówce, kiedy została podcięta przez rywalkę i uderzona łyżwą w twarz. Zawodniczkę przetransportowano do szpitala.

Dziś (20 lutego) Kamila Sellier startowała na igrzyskach olimpijskich w short tracku na dystansie 1500 metrów. Szósty ćwierćfinał z udziałem Elblążanki (Kamila jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Stormowska rozpoczynała karierę w Orle Elbląg) został przerwany po tym, jak Polka jadąca na trzecim miejscu została podcięta przez reprezentantkę USA. Potem została uderzona łyżwą w twarz. Prawdopodobnie doszło do rozcięcia lewej powieki i policzka oraz naruszona została kość jarzmowa pod oczodołem. Reprezentantka Polski została przewieziona do szpitala.

Pod względem sportowym Polka i Amerykanka zostały zdyskwalifikowane za to, że zbyt ostro walcząc, wywróciły Włoszkę. Wyniki jednak nie są najważniejsze w obliczu poważnej kontuzji Elblążanki. Życzymy pani Kamili szybkiego powrotu do formy.

  • Z tą konkurencją powinni już dawno coś zrobić, zbyt wypadkowa, zbyt groźna dla zdrowia- włącznie z usunięciem jej z rywlizacji sportowej, która jest bezsilna wobec ciągłych upadków a wyniki, medale nie odzwierciedlają prawdziwych wyników poszczególnych zawodników. Jako przykład podam australijskiego złotego medalistę z przed lat, ktòry zawsze był ostatni I w eliminacjach I w półfinale a tak że w finale - zawsze był ostatni a jednak zdobył złoto.. jak?, bo we wszystkich wyścigach w których brał udział zawsze były upadki, raz był drugi, czyli ostatni, bo dwóch zawodników też zaliczyło upadek- złoto dostał gość, który nie był sklasyfikowany nawet w pierwszej 30 - tce światowego ranking. Dlatego uważam, że ten sport jest bezsensowny i mocno wypadkowy.
  • @No tak. - Ten wpis byłby uzasadniony, gdybyś podał nazwisko tego "gościa" i datę IO lub innej imprezy na jakiej to zdarzenie miało miejsce. Wypadków drogowych jest bardzo dużo, ofiar tych wypadków bez liku, czy w związku z tym należy zakazać lub w cudowny sposób ograniczyć możliwość jazdy samochodem? Proszę o dane o których wcześniej wspomniałam.
  • @No tak. - Guzik kogo obchodzi twoja opinia. A gdyby wszyscy się na bieżni poprzewracali i został ten jeden ostatni wygrywa ten kto dobiegnie pierwszy.
  • Gadają o tym od początku igrzysk. Historyczny finał. Z archiwów olimpijskich: Sensacyjne złoto Stevena Bradbury'ego w 2002
  • Ale urwał... wyglądało to fatalnie.
  • Szósty ćwierćfinał dobre. A może i trzeci półfinał.
  • @No tak. - Nigdy nie jestem arogancki jeśli ktoś mi podaje jakąś wiadomość, ktora jest prawdziwa- ignoranctwo I tupeciarski wpis wynikający z niewedzy ma uszczęśliwić troolika, tak a jednak są ludzie którzy ten fakt potwierdzają, - oczywiście chodzi o złoty medal w 2002r w Salt Lake City zdobyty przez australijczyka Stewe Bradburego
  • @No tak. - Byłeś w wojsku ? Po tym co piszesz to nie bo nie masz nabiału !
