Groźny wypadek Kamili Sellier na igrzyskach

Fatalny dla Kamili Sellier przebieg miał ćwierćfinał short tracku na dystansie 1500 metrów podczas igrzysk olimpijskich. Wychowanka Orła Elbląg była w czołówce, kiedy została podcięta przez rywalkę i uderzona łyżwą w twarz. Zawodniczkę przetransportowano do szpitala.

Dziś (20 lutego) Kamila Sellier startowała na igrzyskach olimpijskich w short tracku na dystansie 1500 metrów. Szósty ćwierćfinał z udziałem Elblążanki (Kamila jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Stormowska rozpoczynała karierę w Orle Elbląg) został przerwany po tym, jak Polka jadąca na trzecim miejscu została podcięta przez reprezentantkę USA. Potem została uderzona łyżwą w twarz. Prawdopodobnie doszło do rozcięcia lewej powieki i policzka oraz naruszona została kość jarzmowa pod oczodołem. Reprezentantka Polski została przewieziona do szpitala.

Pod względem sportowym Polka i Amerykanka zostały zdyskwalifikowane za to, że zbyt ostro walcząc, wywróciły Włoszkę. Wyniki jednak nie są najważniejsze w obliczu poważnej kontuzji Elblążanki. Życzymy pani Kamili szybkiego powrotu do formy.