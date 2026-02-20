Co dalej z Barkomem w Elblągu?

Sezon zasadniczy w Pluslidze powoli dobiega końca. Barkom Każany Lwów, który swoje mecze domowe rozgrywa w Elblągu, walczy o utrzymanie na najwyższym szczeblu. Czy lwowscy siatkarze w kolejnym sezonie nadal będą promować Elbląg?

Przypomnijmy: 27 stycznia tego roku Elbląg zawarł umowę na promocję miasta ze spółką Volley Club Barkom Lwów prowadzącą drużynę Barkom Każany Lwów. Opiewa na niecałe 163 tys. zł netto (200 tys. zł brutto) i została zawarta na miesiąc (do 27 lutego).

Sezon zasadniczy Plusligi kończy się 21 marca, wówczas Barkom w Hali Sportowo – Widowiskowej podejmie gdański Trefl. Dlaczego umowa nie została zawarta do końca sezonu zasadniczego?

- Kwota i termin na jaki została podpisana umowa wynikała z oferty, którą złożyła spółka Volley Club Barkom Lwów. Decyzja o zawarciu kolejnej umowy o współpracy z Barkom-Każany Lwów została podjęta w oparciu o analizę dotychczasowych efektów oraz korzyści promocyjnych, gospodarczych i społecznych dla Miasta Elbląg – wyjaśnia Joanna Urbaniak, kierownik zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląg.

Urzędniczka zwraca uwagę, że dzięki obecności Nietoperzy w Elblągu, wsparcie finansowe od Barkomu otrzymują młodzi siatkarze elbląskich klubów: Truso i Ataku. Plusligowi zawodnicy uczestniczą także w zajęciach wychowania fizycznego w elbląskich szkołach ponadpodstawowych (w tym roku takie zajęcia odbyły się w ZST, ZSZ nr 1, ZSM).

Nie ma jeszcze decyzji dotyczących podpisania kolejnych umów ze spółką.

- Decyzja ta jest uzależniona między innymi od wyniku sportowego oraz dalszych korzyści promocyjnych, gospodarczych i społecznych dla Miasta Elbląg – informuje Joanna Urbaniak.

Aktualnie Barkom zajmuje 13. miejsce (na 14 zespołów) w Pluslidze. Ma cztery punkty przewagi nad ostatnim Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Z Plusligi spada tylko jeden zespół.

Nie wiadomo, czy lwowscy siatkarze w następnym sezonie będą grać w Elblągu. Dotychczas Barkom swoje mecze domowe rozgrywał już w Krakowie, Wieluniu i Tarnowie.

Razem promocja Elbląga przez Barkom dotychczas kosztuje 291 056,91 zł netto (358 tys. zł brutto) minus koszty wynajmu Hali Sportowo-Widowiskowej (800 zł za mecz i 50 zł za godzinę treningu). Umowa z MOSiR-em na wynajmowanie hali obowiązuje do 30 czerwca 2026 r.