Ośmiu podejrzanych zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi, ujawniono 50 ofiar

Przeszukanych 17 lokali mieszkalnych i usługowych w województwie pomorskim, kilkanaście samochodów, zabezpieczone pieniądze, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuteria o łącznej wartości 3,6 mln złotych. Dodatkowo zabezpieczonych 28 kont bankowych z przeszło 3,8 mln zł. Do tego 8 osób zatrzymanych, z których 6 trafiło już do aresztu. To efekt przeprowadzonych 11 lutego na szeroką skalę działań funkcjonariuszy Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej w ramach śledztwa m.in. handlu ludźmi i prania brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu od 2024 roku rozpracowywali kilkunastoosobową grupę przestępczą, na której czele stali obywatel Ukrainy i Polak. Składała się głównie z obywateli Ukrainy, Polski i Uzbekistanu. Wykorzystywała spółki zarejestrowane zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami do popełniania przestępstw, m.in. handlu ludźmi. Proceder polegał na wykorzystywaniu ofiar do pracy o charakterze przymusowym z zastosowaniem przemocy i gróźb, wprowadzenia w błąd oraz nadużycia stosunku zależności i wykorzystania krytycznego położenia ofiar. Ofiarami byli głównie mieszkańcy Ameryki Łacińskiej, w przeważającej części Kolumbijczycy. Sprawcy werbowali ich już na terytorium państw ich pochodzenia, a następnie pozornie delegowali do pracy w Polsce z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych poza granicami UE. W terminie objętym postępowaniem sprawcy zwerbowali około 2 tysięcy cudzoziemców, których przetrzymywali do czasu przetransportowania do miejsc wykonywania pracy.

Do tej pory zidentyfikowano 50 ofiar handlu ludźmi. W jego toku funkcjonariusze Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili materiał wskazujący na prowadzoną również działalność przestępczą tzw. prania brudnych pieniędzy. Na podstawie informacji uzyskanych w toku śledztwa Generalny Inspektor Informacji Finansowej, zgodnie z ustawą z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dokonał blokady 28 rachunków bankowych osób uczestniczących w tym procederze oraz firm na łączną zabezpieczoną sumę ponad 3,8 mln. zł.

Na podstawie postanowień Prokuratora Okręgowego w Elblągu 11 lutego 2026 roku funkcjonariusze zatrzymali w woj. pomorskim 8 osób, przeszukali 17 lokali mieszkalnych i usługowych oraz pojazdy użytkowane przez osoby powiązane z procederem. Zabezpieczono środki pieniężne, złoto inwestycyjne, numizmaty oraz biżuterię. W trakcie działań dwukrotnie miały miejsca na gdańskich ulicach próby ucieczki. Ścigane pojazdy prowadzone przez Ukraińca i Polaka nie zatrzymały się do kontroli. Mundurowi musieli użyć broni. Dopiero przestrzelenie opon tych pojazdów skutecznie je unieruchomiło i pozwoliło ująć uciekinierów. Nikt nie odniósł obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej.

Wartość zabezpieczonych przedmiotów i środków pieniężnych szacuje się na 3,6 mln złotych. Dodatkowo w trakcie wykonywania czynności ujawniono i zabezpieczono przedmiot przypominający broń palną oraz niewielkie ilości narkotyków.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Elblągu przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi. Dodajmy, że kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.

Decyzją Sądu Rejonowego w Elblągu 6 osób zostało aresztowanych na okres 3 miesięcy. Na dwie osoby został nałożony środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju. Materiał dowodowy zebrany w toku czynności związanych z przeszukaniem stanowić będzie podstawę do dalszego rozszerzenia zarzutów, ustalenia uszczupleń należności Skarbu Państwa wynikających z podatku CIT, PIT, VAT.

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są dalsze zatrzymania w tej sprawie.