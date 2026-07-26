"Niedociągnięcia wymagające szybkiej likwidacji" (Głos z przeszłości, odc. 258)

- Należy między innymi zlikwidować zjawisko oczekiwania pracowników pod bramą na gwizdek ogłaszający zakończenie dnia pracy - pisała o Zakładach Przemysłu Drzewnego w Elblągu prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Jak niedziela, to Głos z przeszłości. Czym niegdyś żyło miasto i region?

Fabryka Cukrów w Elblągu wykonała przedterminowo plan roczny

"W dniu 16 bm. Fabryka Cukrów w Elblągu wykonała plan na rok 1950. Do przedterminowego wykonania planu o 2,5 miesiąca przyczyniło się przede wszystkim dobrze rozwinięte zespołowe i indywidualne współzawodnictwo pracy oraz podejmowane dodatkowe zobowiązania załogi w ciągu 3 pierwszych kwartałów.

Zakończenie rocznego planu produkcyjnego jest dużym sukcesem pracowników Fabryki Cukrów, którzy mimo ciężkich warunków pracy spowodowanych szczupłością pomieszczeń fabryki pierwszy rok planu 6-letniego zdołali wykonać przed terminem".

Organizacja Partyjna Zakładu Przemysłu Drzewnego w walce o rozwój produkcji

"Jedno z ostatnich zebrań podstawowej organizacji partyjnej w Miejskich Zakładach Przemysłu Drzewnego w Elblągu poświęcone zostało problemom planu sześcioletniego i wypływającym z planu zadaniom produkcyjnym przedsiębiorstwa.

3-letni Plan Produkcyjny Miejskie Zakłady Przemysłu Produkcyjnego zrealizowały z nadwyżką mimo trudności produkcyjnych. Wzrastająca wydajność pracy, jak podkreślił na zebraniu kierownik zakładu inż. Dzwonnik, pozwoli na dalsze zwiększenie produkcji na rozbudowę zakładów i wykonanie inwestycji, które przyczynią się do poprawy warunków pracy i rozwoju akcji kulturalnej i socjalnej.

W toku dyskusji ujawniono także niedociągnięcia wymagające szybkiej likwidacji. Tow. Horecki zwrócił uwagę na zdarzające się jeszcze wypadki lekceważenia przez niektórych robotników przepisów dyscypliny pracy. Należy między innymi zlikwidować zjawisko oczekiwania pracowników pod bramą na gwizdek ogłaszający zakończenie dnia pracy.

Ruch współzawodnictwa pracy nie objął dotąd całej załogi. Komisja współzawodnictwa nie pracuje należycie, a fundusze na premiowanie przodowników pracy i racjonalizatorów nie są wykorzystane. Tow. Szołucka wskazała na konieczność prowadzenia oszczędnej gospodarki materiałami, stwierdzając, że robotnicy wyróżniający się oszczędnym użyciem materiałów powinni być premiowani.

Celem otoczenia należytą opieką maszyn i zabezpieczenia ich przed awariami organizacja partyjna wyznaczyła jednego ze swych członków jako odpowiedzialnego za stan zabezpieczenia maszyn".

Rozwój spółdzielni pracy szewców i cholewkarzy

"Narada członków rzemieślniczej spółdzielni pracy szewców i cholewkarzy w Elblągu, która odbyła się w tych dniach wykazała duży rozwój spółdzielni w ostatnim okresie czasu.

W spółdzielni rozwija się pomyślnie współzawodnictwo, dzięki któremu plan produkcyjny I kwartału został wykonany z nadwyżką 10-procentową, a w II kwartale z 30-procentową.

Wielu członków spółdzielni znacznie przekracza ustalone normy pracy (...)".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 292, 1950 r.

Cykl Głos z przeszłości powstaje we współpracy z Biblioteką Elbląską.