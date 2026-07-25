Ratownicy WOPR uratowali kajakarzy

Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego interweniowali w piątek po południu na rzece Elbląg. Zostali wezwani przez kajakarzy, których kajaki przewróciły się na rzece Elbląg, na wysokości Nowakowa.

Jak informuje elbląskie WOPR, do zdarzenia doszło w wyniku fali wytworzonej przez przepływającą motorówkę. Kajaki zostały wywrócone, a cały dobytek wodniaków trafił do wody. Mimo prób nie byli już w stanie o własnych siłach dopłynąć do brzegu i poprosili o pomoc.

- Ratownicy Elbląskiego WOPR natychmiast wyruszyli na miejsce. Po dotarciu odnaleźli kajakarzy, pomogli wydobyć z wody ich rzeczy osobiste oraz sprzęt, a następnie bezpiecznie odholowali ich do jachtklubu. Na szczęście tym razem skończyło się na strachu, zimnej kąpieli i utraconych siłach. Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje jednak, jak niewiele potrzeba, aby spokojny wypoczynek na wodzie zamienił się w niebezpieczne zdarzenie - informuje WOPR.

Ratownicy apelują do motorowodniaków o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu kajaków, łodzi wiosłowych i innych małych jednostek. - Zwolnij, zachowaj bezpieczny odstęp i pamiętaj, że fala wytworzona przez Twoją jednostkę może stanowić realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu na wodzie - apeluje elbląskie WOPR. -Na wodzie liczy się rozwaga, wzajemny szacunek i odpowiedzialność.